◇インターリーグ ドジャース─ガーディアンズ（2026年3月30日 ロサンゼルス）

ドジャースの大谷翔平投手（31）が30日（日本時間31日）、本拠でのガーディアンズ戦に「1番・DH」で先発出場。第1打席で快音を響かせ、3試合ぶりに安打をマークした。

初回の第1打席、相手先発左腕・メシックの2球目、内角シンカーに詰まらされたが、打球は左翼手・クワンの前にポトリと落ち、Hランプを灯した。

大谷はダイヤモンドバックスとの開幕3連戦は初戦の第1打席で安打を放ったものの以降は快音から遠ざかり8打数1安打、ノーアーチだった。それでも28日（同29日）の第3戦で2四球を選ぶなど、昨年8月24日のパドレス戦から34試合連続出塁をマーク。この安打で記録を35試合に伸ばした。

この日は佐々木朗希が今季初登板。オープン戦4試合で防御率15・58と苦しんだ後輩を援護すべく、待望の今季初本塁打にも期待がかかる。佐々木は初回を無失点と上々の立ち上がりを見せた。

大谷は31日（同4月1日）のガーディアンズ戦に先発予定で、今季初めて二刀流での出場を見込んでいる。