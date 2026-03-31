「リーダー大野くんが『久しぶり〜！』って手をあげて言う感じが軽くて軽くて（笑）。まるで近所の知り合いに会ったときみたい。ホッとするのと嬉しいのとで感情がグチャグチャになりました」

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そう話すのは、嵐のラストツアーの初日・札幌ドーム公演に参加した往年のファンのひとり。



嵐の5人 ©文藝春秋

ついにスタートした、「嵐」活動終了への花道。

3月13日〜15日の札幌を皮切りに、東京、愛知、福岡、大阪そしてラストに再び東京と5大ドームを巡り全15公演。総動員数は約70万人となり、まさに一大イベントツアーだ。詳しいセトリをここに書くのはこれから観るファンのためにご法度だが、人気曲全33曲を歌い踊りきったという。

「松潤が煽りで『今日はお前らが俺らをシアワセにしてくれよ！』と言ったときに、隣の席の人は膝から崩れ落ちていました。この光景が最後かと思うと、いまの時間が終わらないでほしいとずっと叫んでた」（同前）

大野は「身体も絞り、動きはキレキレ」

2019年1月に、2020年いっぱいでの嵐の活動休止を発表していたものの、コロナ禍の到来により休止前の活動の多くが白紙に戻されていた。

なかでも大野智は、2021年以降は芸能活動自体を休止していた。

「宮古島で事業に取り組んだり、ひげ面にタトゥーを入れてアートに没頭したりという情報はあったものの、いまひとつ暮らしの実態がわからなかった。当初は復活に腰の重かった大野も、徐々にコロナ禍に果たせなかった『ファンに直接感謝を伝えてから解散をする』ということに賛成した。

運動不足のせいで見かけが中年体形になっていたのが、今回のツアーのために、ずいぶんと身体も絞り、動きはキレキレだったそうですよ」（芸能デスク）

二宮と松本は早々に個人事務所へ

1999年にホノルルの船上でジャニーズのアイドルグループとして華々しくメジャーデビューを発表した5人組・嵐。最盛期にはファンクラブの会員が300万人を超えるといわれ、ソロ活動でもそれぞれトップを極めていたが、この数年間は事務所騒動の荒波に飲み込まれた。

「故・ジャニー喜多川氏の性加害報道の再燃により、嵐の活動休止中に『ジャニーズ事務所』の名は消滅しました。数多くの所属タレントが退所、独立や事務所移籍などを発表し、だいぶ組織も変わりました。

二宮和也や松本潤はすでに個人事務所を設立しており、大野智もラストデイとなる5月末で『STARTO ENTERTAINMENT』を退所することを発表しています」（同前）

経済効果は「2500億円以上とも」チケットだけで「84億円」

それでも……と直に会える機会を待ち望んだファンのためのツアーは想定以上の「カネ」が動く。

「この間の経済効果は、2500億円以上とも言われます。大きめの地方自治体の年間予算規模です。まずはライブが行われる地方都市への交通と宿泊、落とされる食や観光などだけでもものすごい。交通の便が足りずに各社が臨時便などを計画し、また現地からかなり離れた宿も争奪戦となった。とある札幌の飲食店は、『数日間で半年分稼いだ』と言っていましたよ」（同前）

ライブのチケット自体は一律1万2000円なので70万人として84億円。

だがさらに物販がある。グッズは希少性を高め転売を防止するためにひとり2つまで（ライトは1つのみ）と制限があるが、5500円のライトや2500円のパンフレットなどを、ほぼ全員が買う。

すぐ「ホテルと飛行機は取れない状態に…」

東京在住で札幌公演に参戦したファンはこう話す。

「スケジュールが発表された瞬間に、ホテルと飛行機は取れない状態になりました。なんとか前々日に現地入りして、値段の高騰したホテルに4泊して、帰りはフェリーで大洗についてから東京に戻ってきました。

もう“追っかけ”も最後だしと思って、昔のアイドル雑誌で嵐が撮影していたポイントの聖地巡りもしましたよ。稚内と登別。でも北海道って広いんですね、お金と時間がメチャクチャかかってびっくりしました。結局グッズと滞在費用で、約25万円使いました！」

前もって3月4日には最後となる新曲「Five」がデジタル配信された。初日だけで約7.4万ダウンロード、320万回以上のストリーミングと史上初の数字を叩き出し快挙となった。

「ラストデイの5月31日にはCD+DVD（もしくはBlu-ray）で販売されます。完全受注生産ですが、これはファンクラブに入ってなくてもオーダーできる。1760円ですが、ミリオンセラーになるのは間違いない」（前出・芸能デスク）

これまで会員が年会費4000円を払い続けてきたファンクラブ。年間で百数十億の収入のあったそれをクローズする前に「最後の荒稼ぎ」というのはイジワルすぎるかもしれないが、稀代のアイドルグループを終了するにあたり大きなマネーが動くのは明白だ。

「最後だから直接伝えます。26年間、本当にありがとう」

「ニノ（二宮和也）は、『札幌ドームに立つのは人生で最後だね』と。翔ちゃん（櫻井翔）は、『少し早いけど、最後だから直接伝えます。26年間、本当にありがとう』、相葉（雅紀）くんは『夢のなかにいるみたいだよぉ』って言っていました。

大野くん以外はこれからもテレビや映画で見られるのがわかってるけれど、ファンとしても青春が終わった感じがします」（前出・ファン）

本当の最後となる、5月31日の東京ドーム公演は、ファンクラブのみならず一般向けにも有料の生配信を準備中だという。

「こちらも数百万人の視聴者数が予想されており、数百億円という収入が見込まれます。こんな規模の『アイドル解散劇』は今後はもうないでしょうね……」（前出・芸能デスク）

最後まで嵐を起こして去っていく。

（山本 雲丹）