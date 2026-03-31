フライト時間は1時間45分の「短距離国際線」

日本トランスオーシャン航空（JTA）が2026年2月より、同社初の国際線定期便となる「那覇〜台北線」を開設しました。どのような特徴があるのでしょうか。今回、同社の協力のもと、この路線に搭乗しました。

【写真】えっ…これが「JTAが開設の超短い国際線」個性強い機内の様子です

今回は同路線に設定された上級クラス「プレミアムエコノミー」で、NU301便（那覇→台北）に搭乗します。時刻表上のダイヤは那覇を午前8時00分に出発し、台北桃園には午前8時45分に到着。到着後に丸一日行動できるダイヤ設定です。

台湾は日本より1時間遅れているため、ダイヤ上のフライト時間は1時間45分となります。両都市間の直線距離は、東京〜青森に相当する約650kmで、比較的短いとされる羽田〜ソウル線（約1200km）と比べても、かなり短い距離です。そのため、国内屈指の「短距離国際線」といえるでしょう。

那覇発で利用した「プレミアムエコノミー」は、横3-2列配置で、エコノミークラスより1列少ない分、居住スペースが広くなっています。公式によるとシートピッチ（前後間隔）は平均97cmで、エコノミーより約18cm広く、シート幅も平均47cm。USB電源も備わります。

この座席は、JTA国内線で提供されている「クラスJ」の座席とサービスをベースに、国際線仕様として展開したものです。1機の機材で国内線と国際線を使い分けるJTAらしい特徴といえるでしょう。なお、一般的に国際線仕様機を国内線で運用する場合は機内Wi-Fiが使えないケースもありますが、この路線ではWi-Fiが利用可能で、動画視聴もできる速度が確保されています。

フライト時間の短さもあり、機内の雰囲気は良い意味で「国際線らしくない」印象です。桃園空港の景色を見るまでは海外へ向かっている実感が薄く、到着後に一気に「台湾に来た」という感覚が湧いて現地滞在が楽しみになる、少し不思議な体験となりました。

「JTA初の国際線」機内サービスは？

定刻通り午前8時00分に出発したNU301便は、午前8時12分に離陸。165席仕様のボーイング737-800での運航で、搭乗者は151人と高い搭乗率でした。乗客は台湾からの利用者も多い印象です。

ベルトサインが消灯したのは午前8時20分頃で、すぐに機内サービスが始まります。この路線では軽食が提供される点も特徴です。プレミアムエコノミーでは「あぐー豚のメンチカツサンドイッチ」が提供され、台北発便では沖縄のハンバーガーチェーンA&Wとのコラボメニュー「A&Wコニーソースの美ら島ドッグ」が用意されています。

実際に両方試してみると、「あぐー豚のメンチカツサンドイッチ」はマスタードの風味が効き、肉のボリュームもしっかり感じられる仕上がりです。「A&Wコニーソースの美ら島ドッグ」は太めのソーセージに特製ソースがよく合い、いずれも機内限定なのが惜しく感じられる完成度でした。また、このクラスでは「オリオンビール」や沖縄酎ハイ「ワッタ」も提供され、食事面でも沖縄らしさが打ち出されています。

ベルトサインは約40分後に再点灯し、現地時間の午前8時26分に台北桃園空港へ到着しました。入国時はオンラインでの事前申請が必要ですが、手続きを済ませていればスムーズに通過できます。手荷物の受け取りも迅速で、同空港は英国の航空格付け会社スカイトラックスの「手荷物サービス部門」で2026年に世界1位の評価を受けており、その効率の高さもうかがえました。