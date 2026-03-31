犬が飼い主に吠えてしまう3つの理由

1.要求や伝えたいことがある

犬にとって吠え声は、感情や意思を伝えるための大切な手段のひとつです。

そのため、飼い主さんに向かって吠える場合、何か伝えたいことがあることが考えられます。

犬が吠えていると飼い主さんはその犬に目を向けることが多いため、自分に注目して欲しいときやかまって欲しいときによく吠えます。

「散歩に行きたい！」や「おやつが欲しい」など具体的な要求があるときにも吠えることがあり、成功体験が積み重なるほど吠える行動が定着します。

2.うれしくて興奮している

犬は感情が大きく動くときにも吠えることがあります。特に、うれしいときや楽しいときなど興奮すると思わず声が出てしまうという犬は少なくありません。

飼い主さんが帰ってきて喜んでいるときに「キャンキャン！」と高い声で鳴きながら飛びついてきたり、大好きなおもちゃで遊ぶときに早く投げて欲しくて「ワン！！」と大きな声で催促したりします。

ポジティブな気持ちで吠えているときは、尻尾を左右にブンブン振ったり飛び跳ねたりといった様子を見せることが多くあります。

全身で喜んでいる姿は可愛いものですが、興奮状態が続くと事故や怪我などのトラブルにつながる場合もあります。飼い主さんはできるだけ落ち着いて対応して、あまり刺激せずに落ち着かせてあげるといいでしょう。

3.威嚇している

大好きな飼い主さんに対してであっても、犬が威嚇や警告のために吠えることがあります。

普段は飼い主さんに対して攻撃的な様子を見せない犬が、触ったり近づいたりしたときに吠える場合は注意が必要です。

体に痛みがあって触れられたくない場合や環境の変化で強いストレスを抱えている場合など、心身に異常が起きている可能性が考えられるのでしっかりと様子を観察しましょう。

犬の無駄吠えを助長する行為とやめさせる方法

犬が飼い主さんにして欲しいことがあるときや注目をして欲しいときに吠えている場合、吠えたあとにかまってもらえたり欲しいものが得られたりすると吠える行動が増えてしまいます。

飼い主さんへの要求があって吠えていると考えられるとき、吠えている間に犬に目を向けたり「どうしたの？」と答えたりすることは控えましょう。

犬の気持ちを無視するということではなく「吠えてもいいことは起こらない」と学習させることが大切です。

その上で犬が求めていることをきちんと理解して、吠えているとき以外のタイミングで遊んだり散歩したりして要求に応えてあげるようにしてください。

また、飼い主さんに触られたときに吠えたり、自分に近づかせないように威嚇したりするような行動が見られる場合は、その理由を探すことが必要です。

体のどこかに痛みがあることで接触を避けていたり、何らかのきっかけで強い不信感を持ったりしている可能性があるので、全身状態や生活環境を見直してみてください。

様子の変化はあるものの具体的な理由がはっきりしない場合は、念のため動物病院を受診して相談することをおすすめします。

まとめ

犬が飼い主さんに向かって吠えているとき、どのように対応するかはその理由や犬の心理によって異なります。

適切な対応をすることで、必要以上に吠えることやその後のトラブルを防ぐことができるので、愛犬の様子をしっかりと観察して気持ちを理解してあげましょう。