100均で買っといて助かった〜！忙しい朝もサクッと完了！あると便利な時短キッチングッズ
商品情報
商品名：海苔にも使えるおかず抜型 シンプルフェイス 4P、おかず抜型 丸型6サイズセット
価格：各￥110（税込）
販売ショップ：セリア
JANコード：4982494335072、4982494330374
忙しい朝も凝ったお弁当をサッと作れる！セリアで見つけた便利な抜型
新生活のスタートに伴って、お弁当作りを始める方も多いと思います。忙しい朝でもできるだけ手早く、少しでも凝って見えるお弁当を作れたらいいですよね。
そんなお弁当作りをサポートしてくれる便利グッズを、セリアで発見しました！
お弁当を可愛く彩ってくれる、チーズやハムなどの食材をきれいに切り抜いてくれる抜型です。
こちらは『おかず抜型 丸型6サイズセット』。さまざまなサイズの丸い抜型が6個セットになった商品です。
抜型だけでなく専用の押し出し棒が付属しているので、食材を楽に切り抜くことができます。
3mm以下の薄切りにした食材に抜型を置き、手で押さえて型抜きするだけで簡単。
サイズが20mm、16mm、12mm、9mm、7mm、5mmと豊富なので、細かくデザインにこだわれるのがいいなと思います！
やわらかいハムやチーズなどの食材は問題なく切り抜けます。一方で、海苔などのかなり薄い食材は切り抜きにくいです。
テク要らずできれいに仕上がる『海苔にも使えるおかず抜型』が凄い！
こちらの『海苔にも使えるおかず抜型 シンプルフェイス 4P』も買ってみました。
丸や口型の抜型がセットになっています。
こちらはカッターマットがセットになっているのが嬉しいです！
早速使ってみましたが、これは凄いです！
パンチでも抜型でもうまくいかなかった海苔が、きれいに切り抜くことができました！
ギザギザの形状がポイント！
食材をただ押しつぶすだけでなく、食材にぐぐっと入り込んでくれます。
この2つのアイテムだけで、ササッと可愛くデコレーションできました！
シンプルなお弁当もテクニック要らずで凝ったように見えるので、とてもおすすめです。
セリアで『海苔にも使えるおかず抜型 シンプルフェイス 4P』と『おかず抜型 丸型6サイズセット』を見つけた際には、ぜひ手に取ってみてくださいね！
※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年3月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。