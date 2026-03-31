100均で買っといて助かった〜！忙しい朝もサクッと完了！あると便利な時短キッチングッズ

新生活のスタートに伴いお弁当作りを始める方も多いと思いますが、朝はとにかく忙しい…。でも、少しでも凝って見えるお弁当を作れたら嬉しいですよね。そんなお弁当作りをサポートしてくれるアイテムをセリアで発見！ハムやチーズなどの食材を、簡単に切り抜ける便利な抜型です。可愛いデコ弁作りもこれで時短できますよ！

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商品情報

商品名：海苔にも使えるおかず抜型 シンプルフェイス 4P、おかず抜型 丸型6サイズセット

価格：各￥110（税込）

販売ショップ：セリア

JANコード：4982494335072、4982494330374

忙しい朝も凝ったお弁当をサッと作れる！セリアで見つけた便利な抜型

新生活のスタートに伴って、お弁当作りを始める方も多いと思います。忙しい朝でもできるだけ手早く、少しでも凝って見えるお弁当を作れたらいいですよね。

そんなお弁当作りをサポートしてくれる便利グッズを、セリアで発見しました！

お弁当を可愛く彩ってくれる、チーズやハムなどの食材をきれいに切り抜いてくれる抜型です。

こちらは『おかず抜型 丸型6サイズセット』。さまざまなサイズの丸い抜型が6個セットになった商品です。

抜型だけでなく専用の押し出し棒が付属しているので、食材を楽に切り抜くことができます。

3mm以下の薄切りにした食材に抜型を置き、手で押さえて型抜きするだけで簡単。

サイズが20mm、16mm、12mm、9mm、7mm、5mmと豊富なので、細かくデザインにこだわれるのがいいなと思います！

やわらかいハムやチーズなどの食材は問題なく切り抜けます。一方で、海苔などのかなり薄い食材は切り抜きにくいです。

テク要らずできれいに仕上がる『海苔にも使えるおかず抜型』が凄い！

こちらの『海苔にも使えるおかず抜型 シンプルフェイス 4P』も買ってみました。

丸や口型の抜型がセットになっています。

こちらはカッターマットがセットになっているのが嬉しいです！

早速使ってみましたが、これは凄いです！

パンチでも抜型でもうまくいかなかった海苔が、きれいに切り抜くことができました！

ギザギザの形状がポイント！

食材をただ押しつぶすだけでなく、食材にぐぐっと入り込んでくれます。

この2つのアイテムだけで、ササッと可愛くデコレーションできました！

シンプルなお弁当もテクニック要らずで凝ったように見えるので、とてもおすすめです。

セリアで『海苔にも使えるおかず抜型 シンプルフェイス 4P』と『おかず抜型 丸型6サイズセット』を見つけた際には、ぜひ手に取ってみてくださいね！

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年3月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。