「手首につけっぱなし…から卒業します」アイディア光る100均シュシュ

ダイソーのキーホルダー売り場で見つけたカラビナ付きのシュシュは、ありそうでなかった便利アイテム。手首につけっぱなしになりがちなシュシュを、カバンの金具などに付けられる優れもの。おしゃれなアクセントにもなり、外出先でもサッと使える手軽さも魅力。日常のプチストレスを解消してくれるアイデアグッズですよ！

【詳細】他の記事はこちら

商品情報

商品名：シュシュチャーム

価格：￥110（税込）

カラー：黒、グレー、アイボリー

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4573607271136

ダイソーのキーホルダー売り場で見つけたシュシュが斬新！

ダイソーをパトロール中、キーホルダー売り場で見つけた『シュシュチャーム』に思わず感心。

カラビナ付きのシュシュというありそうでなかったこの発想、「シュシュを手首につけっぱなしにする習慣から卒業できるかも！」と感じさせてくれるアイテムです。

普段からヘアゴム代わりにシュシュを持ち歩く人には、かなり刺さる便利グッズだと思います。

これまでシュシュを手首につけて持ち歩いていた人も多いと思いますが、手を洗うときに濡れてしまったり、長時間つけっぱなしにすると肌がかぶれてしまったり…

そんな小さなストレスを感じていた方に、特におすすめしたい商品です。

筆者自身も同じ悩みがあったので、このアイテムに出会ってかなり快適になりました。

カバンに繋げられる！ダイソーの『シュシュチャーム』

もともとは鍵をまとめて持ち歩くためにいいかも、と考えて購入したのですが、どうやら貴重品の取り付けには向いていない様子。

少し目論見は外れてしまいましたが、それでも使い道はしっかりありました。

まず、カラビナ付きという点がとにかく便利。

バッグの持ち手や金具部分に引っ掛けておけば、それだけでちょっとしたアクセントになります。

さらに、外出先でちょっと髪をまとめたいと思った時にもすぐ使えるのが魅力。

バッグに付けておくことで、必要なときにサッと手に取れる手軽さがあります。

わざわざポーチを開けて探す手間がないのは、想像以上に快適です。

今回はダイソーの『シュシュチャーム』をご紹介しました。

プチプラながら日常の不便をさりげなく解消してくれる、ダイソーらしい優秀グッズです。

気になった方はぜひチェックしてみてください！

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年3月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。