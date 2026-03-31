三笘、堂安、伊東、中村。イングランド戦で先発濃厚な４人の破壊力「それぞれの特長を出せれば噛み合う」と上田も期待【日本代表】

三笘、堂安、伊東、中村。イングランド戦で先発濃厚な４人の破壊力「それぞれの特長を出せれば噛み合う」と上田も期待【日本代表】