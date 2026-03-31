「流石に責任とって欲しい」『キャプテン翼』Web3ゲーム、サービス終了へ。怒りの声殺到「最低の運営」
人気Web3ゲーム「キャプテン翼 -RIVALS- | Mini App」の公式X（旧Twitter）は3月30日に投稿を更新。サービス終了を発表し、ネット上では「最低の運営」など怒りの声が殺到しています。
【投稿】キャプテン翼 -RIVALS-がサービス終了へ
続けて「今回のMini App版の終了をもって、キャプテン翼 -RIVALS- プロジェクトは一つの区切りを迎え」たそうで、「長い時間を共に過ごし、このプロジェクトを支えてくださったすべての皆さまに、心より感謝申し上げます」とファンへの感謝を表しています。
しかし、突然のサービス終了発表にユーザーからは「お金を返してください」「最低の運営」「返金ありますよね？」「自分だけが儲かればいいらしい」「課金してたやつ涙目だろw」「2度とweb3に関わらないでほしい」「流石に責任とって欲しい」など怒りや失望のコメントが多数寄せられました。
2023年のローンチから約3年、Web3ゲームの先駆けとして挑戦を続けてきた同ゲームの幕引きに、多くのファンが複雑な思いを抱いているようです。
4月30日：Season4終了／RCコイン販売終了
5月7日：Season4エアドロップ開始
5月25日：サービス終了
詳しくはリンク先のnoteに記載されているようです。気になる人は、チェックしてみてください。
(文:橋酒 瑛麗瑠)
【投稿】キャプテン翼 -RIVALS-がサービス終了へ
2026年5月25日にサービス終了同アカウントは「【サービス終了のお知らせ】キャプテン翼 -RIVALS- | Mini Appは、2026年5月25日（月）をもってサービスを終了することとなりました」と報告。
しかし、突然のサービス終了発表にユーザーからは「お金を返してください」「最低の運営」「返金ありますよね？」「自分だけが儲かればいいらしい」「課金してたやつ涙目だろw」「2度とweb3に関わらないでほしい」「流石に責任とって欲しい」など怒りや失望のコメントが多数寄せられました。
2023年のローンチから約3年、Web3ゲームの先駆けとして挑戦を続けてきた同ゲームの幕引きに、多くのファンが複雑な思いを抱いているようです。
「サービス終了までの主なスケジュール」また同投稿では「サービス終了までの主なスケジュール」も公開。
4月30日：Season4終了／RCコイン販売終了
5月7日：Season4エアドロップ開始
5月25日：サービス終了
詳しくはリンク先のnoteに記載されているようです。気になる人は、チェックしてみてください。
(文:橋酒 瑛麗瑠)