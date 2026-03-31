かっこいいと思う「ベストジーニスト歴代男性受賞者」ランキング！ 2位「木村拓哉」、僅差の1位は？
All About ニュース編集部は3月3日、全国の20〜60代の男女300人を対象に「歴代ベストジーニスト」に関するアンケート調査を実施。今回はその調査結果の中から、「かっこいいと思うベストジーニスト歴代男性受賞者」ランキングを紹介します。
【10位までのランキング結果を見る】
2位にランクインしたのは、木村拓哉さんです。
1972年生まれの木村さんは、1994年から1998年まで5年連続でベストジーニスト一般選出部門を受賞。永久ベストジーニストとして殿堂入りを果たしています。殿堂入り後も、その圧倒的なオーラは変わることなく、ジーンズを自然に着こなす姿は大人の色気と遊び心を感じさせます。時代を超えてかっこよさを維持し続ける唯一無二の存在感は、これからも色あせることはありません。
回答者からは、「50代とは思えない程昔と変わらずかっこいいままなので」（30代女性／東京都）、「シンプルなデニムスタイルでも様になり、自然体なのに華があるところが魅力的なので」（50代女性／愛知県）、「年齢を感じさせない若さを感じさせる着こなし方は、カッコいいとしか言いようがありません。普段は、着ていないかもしてませんが、日常的に着こなしている雰囲気を感じさせるのもいいです」（60代女性／静岡県）などの理由があがりました。
1位に輝いたのは、目黒蓮さんでした。
現在29歳の目黒さんは、Snow Manのメンバーほか、俳優やファッションモデルとしても活躍。2024年の第41回ベストジーニスト一般選出部門を初受賞し、2025年の第42回でも2年連続での受賞を果たしました。端正な顔立ちに加え、ジーンズの魅力を最大限に引き出す脚の長さは圧巻。3年連続の受賞にも大いに期待が高まります。
アンケート回答者からは、「背が高いのでジーンズが映えます」（50代女性／和歌山県）、「抜群のスタイルと長い脚を活かし、シンプルなデニムをさらりと着こなす姿が非常に都会的で洗練されていると感じるから」（20代女性／東京都）、「抜群のスタイルでどんな形のジーンズもスマートに履きこなし、飾らない自然体な雰囲気を感じさせるから」（60代男性／埼玉県）、「スタイルが美しくジーンズを綺麗に着こなす事ができるから」（40代女性／静岡県）といったコメントが寄せられました。
※回答者からのコメントは原文ママです
この記事の執筆者：
友野 カイ
フリーライター及び編集補佐。スポーツの現場を取材する傍ら、テレビ好きが高じて複数のエンタメメディアでも執筆。中でもお笑い・バラエティ番組を網羅的に視聴し、エンタメ関連の情報収集源も大半がテレビから。宣伝会議「編集･ライター養成講座 総合コース」修了。
(文:友野 カイ)
【10位までのランキング結果を見る】
2位：木村拓哉／83票
2位にランクインしたのは、木村拓哉さんです。
1972年生まれの木村さんは、1994年から1998年まで5年連続でベストジーニスト一般選出部門を受賞。永久ベストジーニストとして殿堂入りを果たしています。殿堂入り後も、その圧倒的なオーラは変わることなく、ジーンズを自然に着こなす姿は大人の色気と遊び心を感じさせます。時代を超えてかっこよさを維持し続ける唯一無二の存在感は、これからも色あせることはありません。
1位：目黒蓮（Snow Man）／88票
1位に輝いたのは、目黒蓮さんでした。
現在29歳の目黒さんは、Snow Manのメンバーほか、俳優やファッションモデルとしても活躍。2024年の第41回ベストジーニスト一般選出部門を初受賞し、2025年の第42回でも2年連続での受賞を果たしました。端正な顔立ちに加え、ジーンズの魅力を最大限に引き出す脚の長さは圧巻。3年連続の受賞にも大いに期待が高まります。
アンケート回答者からは、「背が高いのでジーンズが映えます」（50代女性／和歌山県）、「抜群のスタイルと長い脚を活かし、シンプルなデニムをさらりと着こなす姿が非常に都会的で洗練されていると感じるから」（20代女性／東京都）、「抜群のスタイルでどんな形のジーンズもスマートに履きこなし、飾らない自然体な雰囲気を感じさせるから」（60代男性／埼玉県）、「スタイルが美しくジーンズを綺麗に着こなす事ができるから」（40代女性／静岡県）といったコメントが寄せられました。
※回答者からのコメントは原文ママです
この記事の執筆者：
友野 カイ
フリーライター及び編集補佐。スポーツの現場を取材する傍ら、テレビ好きが高じて複数のエンタメメディアでも執筆。中でもお笑い・バラエティ番組を網羅的に視聴し、エンタメ関連の情報収集源も大半がテレビから。宣伝会議「編集･ライター養成講座 総合コース」修了。
(文:友野 カイ)