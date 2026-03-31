「PARM」史上初のフレーバーが登場 アールグレイミルクティー×白桃の春らしい爽やかな組み合わせ
森永乳業は、口どけの良いコーティングとなめらかなアイスが同時にとろけ合う、大人のための上質なバーアイス「PARM（パルム）」より、『PARM（パルム） 白桃＆アールグレイ（1本入り）』を4月20日より全国にて期間限定発売する。
【写真】春らしく華やかなパッケージ
「PARM（パルム）」は、なめらかでコクのあるアイスを口どけのよいチョコでコーティングしたバーアイス。2005年の発売以来、“日常のちょっとしたぜいたく”を提供してきた。
今回、史上初のフレーバーとなる、『PARM（パルム） 白桃＆アールグレイ(1本入り)』が登場。紅茶とフルーツの組み合わせは、紅茶の香り成分とフルーツとの相性がよく、見た目の上品さもあることから近年、春夏の飲み物やデザートとして専門店やSNS等で人気が高まっている。
同商品は、コクのあるアールグレイミルクティーアイスを、口どけの良いホワイトチョコでコーティング。さらに、アイスの中には甘くジューシーな白桃ソースをうずまき状に加え、本格スイーツのような味わいを実現した。
【写真】春らしく華やかなパッケージ
「PARM（パルム）」は、なめらかでコクのあるアイスを口どけのよいチョコでコーティングしたバーアイス。2005年の発売以来、“日常のちょっとしたぜいたく”を提供してきた。
同商品は、コクのあるアールグレイミルクティーアイスを、口どけの良いホワイトチョコでコーティング。さらに、アイスの中には甘くジューシーな白桃ソースをうずまき状に加え、本格スイーツのような味わいを実現した。