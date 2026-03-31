（CNN）米軍とイスラエル軍がイランの首都テヘラン西部にある児童養護施設を攻撃し、少なくとも2人が死亡、5人が負傷した。イランの半公営ファルス通信が30日に伝えた。

ファルス通信は地元当局の話として、テヘランの約40キロ西部にあるファルディス市で、建てられたばかりの児童養護施設が攻撃されたと伝えている。

人権団体は、多数の民間人や子どもたちが米国とイスラエルの攻撃で殺害されていることや、教育施設や住宅地が標的にされていることを非難している。

国営イラン通信（IRNA）は29日、イラン国内だけでも攻撃によって子ども少なくとも230人が殺害され、1800人が負傷したと伝えた。

国連のボルカー・ターク人権高等弁務官は27日、イラン南部ミナブで米軍が行ったと思われる2月28日の小学校攻撃について、調査結果を公表するよう米政府に重ねて要求した。イランのメディアによると、この攻撃では児童168人と教員14人が死亡。1回の攻撃による死者としては最多だった。

「爆撃で吹き飛んだ教室や、嘆き悲しむ親たちの姿を見れば、戦争の最も高い代償を負わされるのが誰かは明らかだ。衝突に至る決定に対して何の力もない民間人が代償を負わされている」。ターク氏は27日の人権理事会でそう語った。