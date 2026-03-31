仮面ライダーがポリゴンに!? アートフィギュア「POLYGΩN×HEAD KAMEN RIDER」発売! - 第1弾はクウガ、ファイズ、電王、W、ガヴ、新1号
バンダイは、「ガシャポン」シリーズから「POLYGΩN×HEAD KAMEN RIDER（ポリゴンヘッド 仮面ライダー）」を2026年3月 第4週より発売する。全6種で価格は400円。
2026年3月 第4週発売「POLYGΩN×HEAD KAMEN RIDER（ポリゴンヘッド 仮面ライダー）」(全6種・400円)
「POLYGΩN×HEAD KAMEN RIDER（ポリゴンヘッド 仮面ライダー）」は、ガシャポンが発信する新しいアートフィギュアブランド。「POLYGΩN×HEAD（ポリゴンヘッド）」は、ポリゴンをモチーフにしたオリジナルデザインのフォーマットフィギュアで、両手両足が可動し自由にポージングが可能となっている。首部分にはバネを内蔵し、頭部が揺れ動くギミックが特徴だ。並べて、座らせて、首を揺らして楽しめるアートフィギュアだ。
○ラインナップ
仮面ライダークウガ
仮面ライダーファイズ
仮面ライダー電王
仮面ライダーW
仮面ライダーガヴ
仮面ライダー新１号
仮面ライダークウガ
仮面ライダーファイズ
仮面ライダー電王
仮面ライダーW
仮面ライダーガヴ
仮面ライダー新１号
2026年3月 第4週発売「POLYGΩN×HEAD KAMEN RIDER（ポリゴンヘッド 仮面ライダー）」(全6種・400円)
「POLYGΩN×HEAD KAMEN RIDER（ポリゴンヘッド 仮面ライダー）」は、ガシャポンが発信する新しいアートフィギュアブランド。「POLYGΩN×HEAD（ポリゴンヘッド）」は、ポリゴンをモチーフにしたオリジナルデザインのフォーマットフィギュアで、両手両足が可動し自由にポージングが可能となっている。首部分にはバネを内蔵し、頭部が揺れ動くギミックが特徴だ。並べて、座らせて、首を揺らして楽しめるアートフィギュアだ。
○ラインナップ
仮面ライダークウガ
仮面ライダーファイズ
仮面ライダー電王
仮面ライダーW
仮面ライダーガヴ
仮面ライダー新１号
仮面ライダークウガ
仮面ライダーファイズ
仮面ライダー電王
仮面ライダーW
仮面ライダーガヴ
仮面ライダー新１号