訪問10分で新築マイホームの壁がチョコまみれ！ 子どもの面倒を見ない、義姉の言うことを無視…無神経モンスターの義妹から家庭の平和を取り戻せるか？【書評】
【漫画】本編を読む
あなたは配偶者の親やきょうだい、いわゆる頭に「義」が付く人々とはうまくやれているだろうか？ 法的には家族や親族になったとはいえ、やはり実家族とは違って気を遣って接している人は多いのではないだろうか。というか、赤の他人とはまた異なる神経を使わなければならない微妙な存在と思っている人もいるかもしれない。『うちを無料ホテル扱いする義妹がしんどい』（あおば/KADOKAWA）は義弟の嫁である義妹に振り回される女性の苦悩を描いたコミックだ。
自分の子どもたちが大暴れするのを放っておくばかりか、生まれたばかりの四男を含めてさえに4人の子どもを預けて外出したり、体を拭く用のバスタオルでこぼれた飲み物を拭いたりするなど、あさ子は最強無神経モンスターだったのだ。果たしてさえはこの難局を乗り切ることができるのか？
あさ子の無神経ぶりはさすがに度を越したものだが、親族同士ということでキツく言えないさえの苦悩する姿に共感できる人はいるだろう。事の大小にかかわらずもしそんな悩みを抱えていたとしたら、あさ子を反面教師にしてみると解決策のヒントが見つかる……かもしれない。
文＝nobuo