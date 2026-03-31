SEVENTEEN、1年ぶりに日本ファンミーティング開催決定！5月に東京・大阪のドームでファンと再会

13人組グループSEVENTEENが、1年ぶりの日本でのファンミーティングの開催を決定した。

SEVENTEENは、来る5月13〜14日に東京ドーム、5月23〜24日に京セラドーム大阪でファンミーティング「SEVENTEEN 2026 JAPAN FANMEETING ‘YAKUSOKU’」を4公演開催する。

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ファンミーティングのタイトル「YAKUSOKU」は、「SEVENTEENとCARAT（SEVENTEENのファンネーム）との約束の場所、またここで再会する約束」という意味が込められており、「必ずまた会おう、ずっと一緒にいよう」という約束を込めたタイトルだ。

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SEVENTEEN

SEVENTEENは、2025年9月から始まったワールドツアー「SEVENTEEN WORLD TOUR ［NEW_］」を成功裏に開催し、延べ約84万人の観客を魅了した。4月4〜5日に韓国・仁川（インチョン）アシアド主競技場でアンコール公演を開催し、7カ月にわたるワールドツアーの幕を閉じる予定だ。

なお、SEVENTEENの日本ファンミーティングのチケットに関する情報などは、後日公開予定だ。