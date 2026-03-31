【HG 量産型ゲシュペンストMk-II(カイ機)【再販】】 予約開始：3月31日11時 6月 発送予定 価格：4,730円

BANDAI SPIRITSは、プラモデル「HG 量産型ゲシュペンストMk-II(カイ機)」を6月に再販する。3月31日11時よりプレミアムバンダイにて予約を開始する予定で、価格は4,730円。

本製品は、ゲーム「スーパーロボット大戦OG」シリーズより、カイ・キタムラが搭乗する「量産型ゲシュペンストMk-II」を、同社のプラモデルシリーズ「HG（ハイグレード）」で商品化したもの。

特徴的なグリーンの機体カラーを成形色で再現しており、新規造形のプラズマステークやM950マシンガンが付属し、様々な戦闘シーンの再現ができる。

「HG 量産型ゲシュペンストMk-II(カイ機)」

仕様：組み立て式プラモデル スケール：ノンスケール 素材：PS、PET

(C)SRWOG PROJECT

※写真の完成品は塗装品です。また、開発途中の試作品です。実際の商品とは異なる場合がございます。