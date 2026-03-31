【MG 1/100 ガンダムF90】 予約受付開始：3月31日11時～ 発送：6月予定 価格：4,840円 【MG 1/100 ガンダムF90用ミッションパック Fタイプ＆Mタイプ】 予約受付開始：3月31日11時～ 発送：6月予定 価格：2,640円 【MG 1/100 ガンダムF90用ミッションパック Cタイプ&Tタイプ】 予約受付開始：3月31日11時～ 発送：6月予定 価格：2,860円

MG 1/100 ガンダムF90

BANDAI SPIRITSは、ガンプラ「MG 1/100 ガンダムF90」再販分の予約受付を3月31日11時より開始した。価格は4,840円。商品の発送は6月を予定している。

あわせて、「MG 1/100 ガンダムF90」用ミッションパック「Fタイプ＆Mタイプ」および「Cタイプ&Tタイプ」も再販される。価格は「Fタイプ＆Mタイプ」が2,640円、「Cタイプ&Tタイプ」が2,860円。

MG 1/100 ガンダムF90

本商品は、サナリィ（S・N・R・I）による「フォーミュラ計画」にて開発された試作型MS ガンダムF90をマスターグレードで商品化したもの。パーツ分割・成形色による細部の色分けや高密度なディテール造形により、F90ならではのヒロイックなスタイルが再現されている。

各部に豊富なギミックを搭載

MG最新フォーマットの可動ギミックを全身に搭載。表情豊かなポージングが可能。

上半身

フレームに2軸構造を採用。上体のフレキシブルな前後運動が可能。

腰部

フレームの3軸構造により、干渉部分を減らし広い可動域を実現。

コックピットハッチ

ハッチの展開ギミックにより。コックピットハッチオープン状態を再現可能。

全身のハードポイントを再現

26種類に及ぶミッションパックの換装を可能とする全身のハードポイントを再現。肩、腕部、腰部をはじめ全身のハードポイントを基部に別売りの各ミッションパックを装着可能。

ミッションパック換装

別売りの各ミッションパックと組み合わせることで、各タイプを再現可能。

広域な可動範囲を再現。

ミッションパックの素体となるF90本体は、格闘用MSならではの大胆なポージングも可能。

専用武装も立体化

F90専用のビーム・ライフル、シールドのほかビーム・サーベルが付属。

ビーム・ライフル

エネルギーパックは脱着可能。取り外したエネルギーパックはシールド内部に装着することも可能。

水転写式デカールが付属

オリジナルマーキングを含む水転写式デカールが付属。

付属武装

ビーム・ライフル ／ シールド ／ ビーム・サーベル

※本商品は「MG 1/100 ガンダムF90」1体のみが含まれます。ミッションパックは付属しません。

MG 1/100 ガンダムF90用ミッションパック Fタイプ＆Mタイプ

格闘戦仕様のF（ファイト）タイプ

・腕部と腰部を中心に近接格闘特化の武装を備えた格闘戦仕様装備。

・特徴的な腕部・腰部の武装、バックパックなどの各形状を新規造形で立体化。

・F90 A to Z PROJECTにおいて、大河原邦男氏の手により新たに描き起こされたミッションパック。

腕部格闘装備

両腕の格闘装備はフレキシブルに可動。専用のビームエフェクトも付属する。

サブアーム

腰部のサブアームは展開ギミックを搭載。ビーム・サーベルの保持が可能。

※ビーム・サーベルは付属しません。別売り「MG 1/100 ガンダムF90」に付属するものをご使用ください。

バックパック

バックパックは下部の推力偏向パドルが可動する。

水中戦仕様のM（マリン）タイプ

水中での機動性と攻撃性能に特化したMタイプ。特徴的な水中用装備・武装を新規造形で立体化。

バックパック

水中推進用の大型ハイドロ・ジェットを装備した背部バックパックを再現。さらに、4つのルーバーは独立可動ギミックを搭載。

“シュノーケルカメラ”、“サーチライト”

両肩に設けられた水中戦仕様の各装備を再現。シュノーケルカメラは差し替えにより伸縮を再現。また、サーチライトは可動ギミックにより俯角・仰角の角度調節が可能。

“ホーミング・ピドー”

両脚部ホーミング・ピドーは魚雷を着脱可能。

“ヒート・コンバットナイフ”

近接戦闘用のコンバットナイフが付属。腰部にマウント可能。

“6連装アローシューター”

6連装の水中銃を新規造形で再現。フォアグリップにより両手持ちが可能。さらに付属する予備弾倉は腰部に装備させることができる。

水転写式デカールが付属

オリジナルマーキングを含む水転写式デカールが付属。

セット内容

Fタイプ装備一式 ／ Mタイプ装備一式

※ 本商品にMS本体は付属しません。

※ 掲載写真を再現するには、本商品と「MG 1/100 ガンダムF90」（別売り／プレミアムバンダイ販売アイテム）が必要です。

MG 1/100 ガンダムF90用ミッションパック Cタイプ&Tタイプ

サナリィ（S・N・R・I）による「フォーミュラ計画」の試作型NS ガンダムF90用に開発されたミッションパックのCタイプとTタイプ。大河原邦男氏の手により新たに描き起こされ、完全新規造形でマスターグレードに登場。

寒冷地仕様のC（コールドネス）タイプ

“COLDNESS”の名を冠する、スキーユニットとヒーターユニット、防寒用マントを装備した寒冷地仕様のパックを新規造形で再現。

ヒーターユニット

肩部、腰部、脚部に装備されたヒーターユニットを再現。また、各ヒーターユニットに接続されているケーブルはリード線で再現。

マント

肩部のヒーターユニットから上半身を覆うように下げられたマントは不織布で再現。

スキーユニット

スキーユニットは脚部ヒーターユニットとアームで繋がっており、展開と足裏への装備が可能。

追撃戦仕様のT（トレーサー）タイプ

“TRACER”の名を冠する、大型シールド、長距離用推進器を装備した追撃戦仕様のパックを新規造形で再現。

大型シールド

大型シールドは両肩のハードポイントに装着が可能。シールドを保持するアームは複数軸で可動し、様々な方向、角度でポージングが可能

長距離用推進器

バックパックに装着された長距離用推進器の大型ブースター基部と左右のバーニアユニットはそれぞれ可動。

プロペラント・タンクは着脱が可能。

水転写式デカールが付属

オリジナルマーキングを含む水転写式デカールが付属。

セット内容

Cタイプ装備一式 ／ Tタイプ装備一式

※ 本商品にMS本体は付属しません。

※ 本商品には“ミッションパックCタイプ＆Tタイプ”のみが含まれます。

(C)創通・サンライズ