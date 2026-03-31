◆米大リーグ ブルージェイズ―ロッキーズ（３０日、カナダ・トロント＝ロジャーズセンター）

ブルージェイズの岡本和真内野手（２９）が３０日（日本時間３１日）、ロッキーズ戦で２試合連続アーチを描いた。「７番・三塁」でスタメン出場。９回１死で日米通算２５０本塁打目となる一発を左翼席へ放り込んだ。

メジャー挑戦１年目の岡本は前日２９日（同３０日）のアスレッチクス戦でメジャー１号をマーク。逆方向の右中間への豪快な一撃を放っていた。開幕３戦で１２打数４安打、１本塁打、１打点。好スタートを切っていた。「日々、試行錯誤しながらやっているので、いい打席を増やしていけたらと思います」とさらなる活躍を見据えていた中、早速の一撃が飛び出した。

この日はロッキーズの先発で、巨人時代のチームメートである菅野とも対戦。２打席で三振と四球だった。ＷＢＣで侍ジャパンのメンバーとして共闘した。尊敬する先輩右腕との初対決が早くも実現することになることになり、岡本は「僕が入団した時からエース、大先輩で、ジャイアンツと言えば菅野さんというイメージがあるなかで、その方と野球をさせてもらって。この舞台で対戦できるのはなかなかないことなので、その時間を楽しみたい」と声を弾ませていた。

菅野とは２回２死で初対決。フルカウントから真ん中高めのカットボールに反応したが、空振り三振に倒れた。

２打席目は１点を追いかける５回先頭で迎えた。フルカウントからの８球目、外角低めへのカットボールを冷静に見送って四球で出塁。菅野が５回途中で降板となり、初対決は１打数無安打１四球だった。

巨人時代に積み上げた本塁打は２４８本。そこにメジャーでの２本が加わり、メモリアルに到達した。海を渡った主砲が力強い号砲を鳴らし続けている。