俳優の松平健が３１日、都内で行われた害虫駆除の殺虫剤シリーズ「バルサン プロＥＸ」リニューアル新ＣＭ発表会に出席した。

４月１日からオンエアされる新ＣＭに出演する松平は、ＣＭでも着用しているおなじみの金ピカ衣装で登場した。司会者から「華やか」と称賛されたが、「みなさん、もう見慣れていると思いますけど…」と謙そん。同ブランドのＣＭキャラクターに就任し「嫌われ者のゴキちゃん（＝ゴキブリ）を成敗してやろうという気持ちで来ました」。代表作「暴れん坊将軍」のイメージが強い、松平らしい意気込みを語った。同社から純金でできたゴキブリを贈呈されると、苦笑い。「すごいですね〜。ピカピカ。置き場は帰って家族に相談します」と笑った。

現在７２歳。今夏にはタツノコプロによって「マツケンサンバ」がアニメ化されるほどの売れっ子だ。この日も松平のおしゃべりＡＩぬいぐるみも披露された。ＡＩぬいぐるみの見た目は、金ピカ衣装にちょんまげの「マツケンサンバ」スタイル。松平が「こんにちは、松平健です」とおそるおそる話しかけると、ＡＩぬいぐるみから「こんにちは、私も松平健です。私服は黒が中心。趣味はウォーキング。好物はおすしです」と返答が。「よく知っていますね〜声も私でした」と感心していた。松平のＡＩぬいぐるみが現在開発中で、詳細は後日発表される。