◆米大リーグ ドジャース―ガーディアンズ（３０日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）

ドジャース・佐々木朗希投手（２４）が３０日（日本時間３１日）、大谷翔平投手（３１）も「１番・指名打者」でスタメン入りしたチームの開幕４戦目となる本拠地・ガーディアンズ戦で先発し、初回は１安打を浴びたが無失点で切り抜けた。無四球で最速は９９・５マイル（約１６０・１キロ）をマークした。

先頭のクワンにはストライク判定された球が“ロボット審判”こと自動ストライク・ボール判定システム（ＡＢＳ）でボールになる不運もあったが、見逃し三振。続くここまで４戦４発と好調のデローターも二ゴロに打ち取った。２死からラミレスには中前安打を許した。マンザードの打席の初球でラミレスが二盗に成功。だが、２死二塁で左飛に打ち取った。

メジャー１年目だった昨季は、１０登板（うち先発８）で１勝１敗、防御率４・４６。メジャー２年目の朗希が、今季初登板を迎えた。チームが開幕３連勝発進を切って勢いに乗る中でマウンドに立った。

オープン戦では、４登板で防御率１５・５８。８回３分の２を投げて１７四死球と制球に苦しんだ。昨季は長期離脱があって９月以降はリリーフに一時的に転向。ポストシーズンでは抑えも務めてワールドシリーズ制覇に貢献したが、再び先発に戻るシーズンで不安を残して開幕を迎えた。

オープン戦最終登板だった２３日（同２４日）の試合後には「出た課題を一つずつ出してつぶしていくしか方法はない。スプリングトレーニング（春季キャンプ、オープン戦）の記録は忘れて。シーズンは新たなスタートになる。自分の悪いところが出たのがスプリングトレーニングでよかったなと思って、シーズンに新たな気持ちでやるしかないのかなと思います」と必死に前を向いていた。

ロバーツ監督は試合前に「先日の彼のブルペン（２８日＝日本時間２９日）はよかったと感じている。精神状態もいいはずだ。だから春季キャンプ中の一貫性のなさを乗り越えて、試合の勝敗が重要な意味を持つ実戦でのピッチングに移行してほしいと願っている。私にとって重要なのは、彼がマウンドに上がることだ。攻めの姿勢が必要だ。攻めの投球をし、持ち球を織り交ぜ、可能な限り効率的に先発投手として長いイニングを投げてほしい」と期待を込めていた。

２８日（同２９日）のブルペンでは１０球ほどクイックで投げて制球がやや安定。この日の試合前のブルペンも約半分をクイックで投げていた。