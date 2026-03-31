カーリングの吉田知那美選手が31日、ロコ・ソラーレを退団することを自身のInstagramで報告しました。

チームの空気を明るくするムードメーカーでもあり、主にサードとしてチームの勝利にも貢献した吉田選手。

自身のSNSで「春の柔らかな陽射しが温かく、心地よい季節になってきました。そんな今日、3月31日をもってロコ・ソラーレを退団いたします」と報告しました。

「12年間という長い時間、本当にありがとうございました。春の訪れと共に新しい環境へと向かいますがこれからも変わらぬ情熱で、カーリング人生が彩り豊かであるよう邁進し続けます」

「さっちゃん、ゆうみ、ゆり。三人の人生が、これからも温かな幸福に満ちたものであることを切に願っています。形は変われど、私はこれからもみんながそれぞれに選ぶカーリング人生を、勝ち負けに翻弄されることのない、幸せであるためのカーリング人生の旅路を、これからもずっと世界のどこからでも応援しています」と仲間へ温かいメッセージをしたためます。

「それでは50歳での再集結まで、しばしお別れです。みんなシニアでの世界一のために膝肘腰の怪我にだけ気をつけてね。せいにゃん、あきらくん頼んだよ！」と締めました。