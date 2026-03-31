元広島東洋カープ・小早川毅彦、浅井企画を退所 2021年11月から4年4ヶ月所属
広島東洋カープ、ヤクルトスワローズ（現東京ヤクルトスワローズ）で活躍した元プロ野球選手でタレントの小早川毅彦が、3月31日をもって浅井企画を退所することが明らかになった。同日、同社が公式サイトで発表した。
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公式サイトには「小早川毅彦に関するご報告」と題し、「この度、弊社所属タレント 小早川毅彦は、2026年3月31日をもちまして、退所いたしますことをご報告申し上げます」と報告。「これまで応援してくださったファンの皆様、そしてご支援いただいた関係者の皆様に、心より御礼申し上げます」と感謝し、「今後も小早川毅彦への変わらぬご支援とご声援をいただけますと幸いに存じます」と結んだ。
小早川は、1961年11月15日生まれ、広島県出身。 PL学園高校−法政大学から83年ドラフト2位で広島東洋カープに入団。強打の内野手として活躍。97年にヤクルトスワローズに移籍すると、開幕戦で読売ジャイアンツのエースの斎藤雅樹から3打席連続ホームランを放つなど活躍。99年限りで現役を引退。引退後は、タレント、野球解説者として活躍している。
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小早川は、1961年11月15日生まれ、広島県出身。 PL学園高校−法政大学から83年ドラフト2位で広島東洋カープに入団。強打の内野手として活躍。97年にヤクルトスワローズに移籍すると、開幕戦で読売ジャイアンツのエースの斎藤雅樹から3打席連続ホームランを放つなど活躍。99年限りで現役を引退。引退後は、タレント、野球解説者として活躍している。