年金受給額を増やす方法として一般的なのが、受給開始を遅らせる「繰下げ受給制度」の活用です。ねんきん定期便にも繰下げをした場合の見込額が記載されています。しかし、そのねんきん定期便に、小さな文字で「注意書き」が記載されていることはご存じでしょうか。60歳会社員の事例をもとに、年金繰下げ受給にまつわる「注意点」をみていきましょう。

障害年金を受け取っている男性の悩み

心臓の病気によりペースメーカーを入れているAさん（60歳）。障害等級3級の障害厚生年金を100万円ほど受給しながら働く会社員です。

そんなAさんには気になることがありました。それは、ねんきん定期便に記載されていた「繰下げ受給」についてです。

60歳の誕生月に届いたねんきん定期便（ハガキ）には、老齢年金（老齢基礎年金と老齢厚生年金）の見込額が記載されていました。これによると、Aさんの65歳からの老齢基礎年金は80万円、老齢厚生年金は130万円、合計210万円です。

また、ねんきん定期便の裏を見ると、老齢年金の受給開始を遅らせて増額させる繰下げ受給（1ヵ月につき0.7％増額）についても説明がありました。これには、70歳開始で受給すると42％増額で298万円、75歳開始で受給すると386万円と表示されています。

Aさんの会社は、定年後も70歳まで勤務できます。そのため、可能な限り勤務を続けたいと考えるAさんは繰下げ受給に魅力を感じ、70歳まで繰り下げたいと考えました。

しかし、Aさんは現在、障害厚生年金を受給しています。そのため、現在受給している障害厚生年金は引き続き受給できるのか、それとも調整がかかるのかがわからず、悩んでいたのでした。

そこでAさんは年金事務所へ行き、直接確認することにしたそうです。

年金事務所で知った厳しい現実

年金事務所によると、まず、現在受給している障害厚生年金と65歳から発生する老齢年金（老齢基礎年金・老齢厚生年金）を同時に受給することはできないということでした。65歳からは障害厚生年金か老齢年金の、いずれか高い額を選択して受給することになるそうです。

両方は受給できず、調整がかかるということはなんとなく想定していたAさん。しかし、それだけではありませんでした。

ねんきん定期便には書いているのに…年金ルールの落とし穴

年金事務所の説明によると、65歳時点で障害厚生年金を受給できる人は、老齢年金を選択しても繰下げ自体ができないというのです。

「えっ、ねんきん定期便にはしっかりと『70歳まで繰り下げたら298万円まで増額される』と書いているじゃないですか……」

しかし、実際にはAさんが繰下げを選択することはできません。その結果、65歳まではいままでどおり障害厚生年金を受給し続け、65歳からは100万円の障害厚生年金と現時点で210万円の老齢年金、いずれか選択して受給する必要があるのです。障害厚生年金よりも、2階建ての老齢年金の額が圧倒的に高いため、老齢年金（65歳受給開始）を選択することになるでしょう。

ねんきん定期便には小さく「注意書き」が記載されている

繰下げができないことについては、実は定期便の繰下げをした場合の見込額欄の上に「遺族年金や障害年金を受け取ることができる場合には、老齢年金の受給開始時期を遅らせることができないことがあります」と記載されています。Aさんはこれを見落としていたのでした。

Aさんのように、3級の障害厚生年金が受給できる場合、まさにその「繰下げできない場合」に該当します。それでも、繰下げの見込額自体は表示されており、またこの注意書きも小さい字で書かれているため、「ねんきん定期便に記載されているから繰下げできる」と誤認する人も少なくないのです。

Aさんは年金受給額を増やせないのか？

ただ、Aさんはペースメーカーを入れてからも引き続き会社に勤務し、厚生年金に加入しています。

障害厚生年金は、障害認定日（原則初診日から1年6ヵ月経過した日。それまでにペースメーカーを装着した場合は装着した日）の月までの厚生年金加入記録で計算されます。そのため、その後厚生年金に加入して厚生年金保険料を掛けても障害厚生年金の額は増えません。障害厚生年金は引き続き約100万円で計算されることになります。

では、Aさんの年金受給額を増やすことができないのかというと、そうではありません。

繰下げはできないが…老齢年金は増やせる

老齢年金は、厚生年金に引き続き加入することで、まだまだ増やすことが可能です。

Aさんは60歳時点で合計210万円ですが、60歳以降も厚生年金に加入すれば、老齢厚生年金は増えます。今後の給与や賞与の額次第で厚生年金の保険料も変わり、実際にどれだけ勤務するかで加入期間も変わりますが、その今後の厚生年金の加入記録をもとに増えていくのです。厚生年金は最大で70歳になるまで加入できることになっています。

つまりAさんは、繰下げ制度による増額はできないものの、今後の厚生年金加入によって210万円よりも多い額で生涯受給することができます。

ねんきん定期便にも記載され、また、65歳以降も働く人が増えていることから、繰下げ受給を検討する人は今後も増えてくることになるでしょう。しかし、今回紹介したAさんのように、そもそも繰下げできない人もいます。

65歳になって繰下げができないことを知って慌てないように、あらかじめ繰下げ受給制度の注意点を確認しておくとよいでしょう。

五十嵐 義典

特定社会保険労務士／CFP

株式会社よこはまライフプランニング 代表取締役