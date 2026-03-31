ホンダの斬新「前後2人乗り」“タンデム軽自動車”に反響殺到！

2026年現在、脱炭素社会の実現に向けた動きが加速するなか、日本の物流を支えるラストワンマイルの現場や、新しい移動の形を模索するアウトドアユーザーの間で、ホンダの軽商用「N-VAN e：（エヌバンイー）」がじわじわと視線を集めています。

もともと大ヒットモデルであるガソリン車の「N-VAN」をベースに、大容量のバッテリーを床下に敷き詰めてEV化したこのクルマですが、そのラインナップのなかでもひと際異彩を放つのが、助手席側のシートを完全に廃止した「前後2人乗り仕様（e：L2）」です。

【画像】超カッコイイ！ これがホンダ斬新「タンデム軽自動車」です！（92枚）

この仕様の最大の特徴は、その名の通り「運転席と真後ろのリアシートのみ」という、縦並びの“タンデム”レイアウトを採用している点です。

通常のクルマに必ず備わっているはずの助手席を思い切って取り払うことで、運転席の横からテールゲートに至るまでの左側半分が、驚くほど広大でフラットな空間となっています。

これに、もともとN-VANの美点であった「助手席側センターピラーレス」の大きな開口部と組み合わせることで、脚立や長尺の木材、あるいは大型の家具など、従来の軽バンでは積載に苦労した荷物も、横からスッと滑り込ませるように積み込むことができるのです。

EV化によるバッテリー搭載で床面が少し上がるのが一般的なEVの弱点ですが、N-VAN e：は薄型バッテリーの採用と部品の緻密な配置により、ガソリン車と同等の超低床でフラットな荷室空間を維持。

重い荷物を積み込む際の身体への負担が少なく、さらに走行時には床下のバッテリーによる低重心化の恩恵で、背の高い軽バンとは思えないほど安定した乗り心地を実現しています。

この極端ともいえる割り切ったパッケージングに対して、ネット上や実際のユーザーからは多くの反響が寄せられています。

「仕事で長いパイプやカーペットを積むことが多いから助手席側の空間がずっと平らなのは本当に助かる」「横のドアをガバッと開けて、そのまま大きな荷物を載せられるのは革命的！」といった、現場のプロフェッショナルからの実用性を絶賛するコメントが多く見受けられます。

さらに、この圧倒的な空間は遊びのベースキャンプとしても活躍する様子。

「大型のオフロードバイクを積むトランポ（トランスポーター）として最強のクルマ」「助手席がないおかげで大人一人が足を伸ばして快適に寝られる！」「スペースが簡単に作れるから車中泊に最高」といった、趣味の相棒として高く評価する声も目立ちます。

また、「基本1人でしか乗らないし、たまに後ろに人が乗れるならこれで十分」「助手席レスの発想には驚いたけど案外と合理的だった」と、ライフスタイルにマッチした合理的な選択として歓迎する意見も寄せられています。

そして、N-VAN e：の購入を力強く後押ししているのが、国や自治体から交付される「CEV補助金（クリーンエネルギー自動車導入促進補助金）」の存在です。

軽EVであるN-VAN e：は補助金の対象となっており、車両本体価格から国と自治体の補助金分を差し引くことで、実質的な負担額はガソリン車の上級グレードと同等、あるいはそれ以下に抑えることが可能。

燃料代が高止まりするなかで、自宅や会社で充電できるEVのランニングコストの安さも相まって、「補助金のおかげでガソリン車から乗り換える決心がつきやすかった」「維持費を考えるとお買い得感すらある」という声も多く聞かれます。

このように仕事の相棒としてはもちろん、自分だけの秘密基地のように空間を自由にカスタマイズできるN-VAN e：の前後2人乗り仕様。

移動の手段としての枠を超え、乗る人のライフスタイルを大きく広げてくれるこのユニークなEVは、これからの時代に合った新しい選択肢として存在感を高めていくことでしょう。