元「TOKIO」山口達也さん “依存症との戦い”を語る

2度のトラブルで芸能界を引退した、元「TOKIO」の山口達也さん（53）が、岡山市内で講演会を開きました。

【第1話から読む】「次、飲んだら誰かを殺します」 “依存症克服”への壮絶な道のり

山口さんは、人気グループ「TOKIO」のメンバーとして多方面で活躍しながらも、2018年に未成年にわいせつな行為をしたとして、所属事務所の契約を解除。

さらに2020年には、酒気を帯びた状態で交通事故を起こし、その後「アルコール依存症」と診断されました。

現在は、講演活動を通じて、病気との向き合い方を伝えています（【画像①】は真剣な表情で講演を行う山口達也さん）。

講演会を主催したのは、少年院や刑務所から出所した人の就職や衣食住をサポートし、更生につなげる活動をしている「職親（しょくしん）プロジェクト」です。語られたのは「アルコール依存症の恐ろしさ」、そして「社会復帰するために必要な心の持ち方」でした。



【第1話】「次、飲んだら誰かを殺します」 “依存症克服”への壮絶な道のり

【第2話】「俺は死ぬまで酒を飲む」仕事の量＝仕事の成功の量と考え

【第3話】「パンツ一丁で酒を買いに行った？」目の前に買った記憶のない焼酎

【第4話】 未成年者にわいせつ行為発覚「不祥事で全てをなくした、自業自得です」

【第5話】 2度目の不祥事は飲酒運転事故 初めて言えた「助けてください」

【第6話】 羨み・恨みが自分を壊した「何でアイツばっかりうまくいくんだ」

【第7話】「見たくなかった過去をもう一度受け入れて」依存症回復への道

からの続き



【第8話】「苦しいことは全て酒で忘れようとしていた、今は...」

「これまでは苦しいこと、嫌なことを酒で忘れようとしていた」

2度の不祥事を経て、アルコール依存症からの回復の道へ進み始めた山口さん。現在は、毎朝ワクワクして起きているといいます。苦しいことを含め、「全てに感謝できるようになったから」と話します。



（山口 達也さん）

「今思うのは、『この苦しさこそありがたい』。これまでは苦しいこと、嫌なことを酒で忘れようとしていた」



「しかし今は酒が止まって、クリアな心と体で向き合えるようになった。そこで『変えられないものは、変えられない』と受け入れて、『自分はこういう風にしていこう』と、冷静に客観的に自分を見られるようになった」



「それで人に相談ができるようになった、『助けてください』って」

気づかされた「人に生かされている」ということ

（山口 達也さん）

「これまでの人生、前の仕事もそうなんですけど、自分が常に選択をして、自分でやりたいことをやって、自分で失敗して」



「自分がうまくいかないことは、これまでの人生はいろんなことがあったんだけど、『結局自分で生きてなかったな』って」



「自分の人生、一生懸命自分でつかんで生きてる訳なんですけど、自分が不祥事を起こして、何もなくなって、でもね立ち上がったわけです」



「そして『結局俺って、今日も人に生かされてるよね』と思ったわけなんです」

「苦しいことがあったら『どう乗り越えてやろうか』とワクワク...変態みたいですけど」

（山口 達也さん）

「今日ここでこんな話ができるのも、『俺は絶対話すんだ、話したいんだ』っていっても、こうやってお声がけして頂かないと話せないんですよ。皆さんが聴いてくれないと、ここに立っていられないし」



「5年前にとんでもない事故を起こして、死ななかったこともすごく有難いし、人が常に自分を動かしてくれて、生かしてくれている、それがうれしいなと思うんです」



「また、嫌なことがあったら、これをどうやって乗り越えていこうか、と。逆に苦しいことがあったら、ちょっとワクワクするんですよ。ちょっと変態みたいだけど、でもそれが嬉しいんですよね。『うー、どうすっかなぁ』って」

「今日うまくいかなかったからって、どうってことない」

「そこで酒を飲まない。そんな俺をちょっと褒めようかな。あんだけ自己肯定感が低かったのに。『できたじゃん。止まってんじゃん』って」



「こうやって毎日毎日、『今日一日』という言葉があるんです、依存症では。きょう一日一日を積み上げて、今日うまくいかなかったからって、どうってことない」



「余計なことをいっちゃったから失敗したかも、ってなるかもしれないけど、1個1個拾って一喜一憂しないで、『今日一日通して学んだじゃん』って、『失敗しちゃったら明日からやらなきゃいいじゃん』って」

山口さんが気付かされた「感謝の気持ち」と「チャンスの掴み方」

（山口 達也さん）

「そうやって、楽しく生きている人には協力してくれる人が集まってくるから、自分も助けてもらっている立場だし」



「人間って全ての人がそうで、互いにそういうのが入れ替わってうまくつながって、人生幸せになる、それがチャンスの掴み方だと思っていて」



「チャンスって何回でも訪れるし、何度でも何度でも立ち上がって行けると自分は信じているし、今日も皆さんの前で話をすることで気づきもあったので、非常に感謝しています」

「希望がないと、前に進めない」

1時間強にわたる講演会。山口さんへの質問コーナーが設けられました。



（山口 達也さん）

「何か質問等ありますか？なければ、いま焼酎飲みます（会場笑）」



もちろん焼酎ではなく、コップに注いだミネラルウォーターをクッと飲み干し、笑いを誘う山口さん【画像⑦⑧⑨】。

講演会の最後に、山口さんは未来への思いを語りました。

山口さん「助けてもらったものを返していく人生に」

再び、同じ道に進まないために大切なのは、「希望」だといいます。



（山口 達也さん）

「『克服するために生きる』というのはつまんないと思います。自分がなぜこういう風に、皆さんの前に立ってお話ができるかと言ったら、これまで積み上げてきたものだと思うんです」



「元TOKIOの53歳で、こんな経験があったから、今こういう仕事ができる」



「こうなったときにもらったもの、助けてもらったものを返していく、そんな格好いいことができればいいと思うんだけど、まず自分が命をつなぐということ、あとやっぱり人って希望がないと前に進めないし、簡単に言うと『挑戦』です」

TOKIOのコンセプト『同世代の男性を応援する』をいま再び

（山口 達也さん）

「やっぱり、人に勇気を与えられる存在でありたいな。普通の53歳って、定年を迎える前にどう人生を締めていこうかな、次の人生どうしていこうかなと考える時期」



「会社をもう1回立ち上げるぞとか、夢があることは格好いいなと思うんですよね、エネルギーが感じられる。そういう人になりたい」



「また、自分がTOKIOで30年くらい芸能界で暮らしていて、『同世代の男性を応援する』というコンセプトが常にあったんです」



「同世代で、若い頃に応援してくれた人たちが、50歳になって実際に自分がこんなに転落するようなことがあっても、今自分を引っ張り上げてくれている。それがすごい格好いいなと思って」



「負けてらんねぇなって思って、やっぱりこう一緒に『かっこいいおじさん』になりたいな、と思っています。将来に希望をもって、エネルギーを持って生きていきたいなと思います」



【第1話】「次、飲んだら誰かを殺します」 “依存症克服”への壮絶な道のり

【第2話】「俺は死ぬまで酒を飲む」仕事の量＝仕事の成功の量と考え

【第3話】「パンツ一丁で酒を買いに行った？」目の前に買った記憶のない焼酎

【第4話】 未成年者にわいせつ行為発覚「不祥事で全てをなくした、自業自得です」

【第5話】 2度目の不祥事は飲酒運転事故 初めて言えた「助けてください」

【第6話】 羨み・恨みが自分を壊した「何でアイツばっかりうまくいくんだ」

【第7話】「見たくなかった過去をもう一度受け入れて」依存症回復への道

【第8話】「苦しいことは全て酒で忘れようとしていた、今は...」