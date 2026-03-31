＜高学年で詰み＞宿題嫌いでドリルは丸写し、タブレット学習は放置、指摘すると逆ギレ。解決策ある？
小学生に勉強習慣を身につけさせるのは、親にとって重労働ですよね。仕事をしていてもしていなくても、スマホやテレビなどの楽しい娯楽を制限しつつ、学校の宿題を見て……というのはとても骨の折れるものです。先日ママスタコミュニティには「小4女子。勉強やらない」というタイトルでこんな悩み相談がありました。投稿者さんの娘さんは算数の勉強をまったくやらず、タブレット学習の宿題も全然終わらないそうです。
『「やって」って言っても「わからない。できない」。「じゃあ見せて？ 教えるから」って言っても「嫌だ」とか顔伏せて寝たふり。なに？ この子。いつもこう。「ドリルは終わった」って言うから見たら全部答え丸写し。だからタブレットは答えがないからできない。でも教えようとしても逆ギレ。この無限ループどうしたら。こっちもイライラすごいするし。「何故わからない？ 一問もわからない？」って聞くと「うるさい！」とか。ほっといていいですか』
投稿者さんが頑張って教えようとしても勉強そのもののやる気がない様子の娘さん。答えを丸写ししたり投稿者さんに反抗したりと、勉強を全然やらない娘さんに対して「ほっといていいの？」とママたちに意見を求めていました。
すでに小学校3年生までの算数でつまずいている可能性
『低学年のできてないことが積み上がると、4年生くらいでそんな感じで詰みますよ。基礎的なことですが、掛け算やらモノの単位やらどうでしたか？ 4年生は、がい数など難しい概念が出てきて算数がダメになる子がいます』
投稿文を読む限り、宿題を自分からやらないだけでなく、学校の算数の授業そのものがまったくわからないために宿題をやりたがらない可能性がありますよね。小学校に入学してから算数についていくことができずに、すでに苦手意識を持っているのでしょう。またママたちからは「小学校4年生から算数は一気に難しくなるから、それまでの基礎的なことができていないと詰む」というコメントも寄せられていました。3年生まで習ったことも理解できずに、さらに難しい問題に取りかかっているのですから、娘さんは相当なストレスを抱えているでしょう。「もっと算数ができるようにならなきゃ」という焦りを持ちつつも、学校では授業がわからず、家では投稿者さんに責められることで反抗的な態度を取っているのではないでしょうか。
今が親の腕の見せ所！後悔しないように勉強を教えてあげて
『ほっといたら後悔することになる。早め早めに対策しないと、算数や数学って積み重ねだから授業について行けなくなるよ。高校進学にも影響するから、今の段階でこまめに親がついて勉強を見たほうがいい。親の声かけだけで自主的に勉強できる子のほうが少ないじゃない？ 10代の頑張りが将来を左右することもあるからね。親の腕の見せ所だよ』
『わからないところを遡ってしっかり復習する手助けをしてあげて。遅れれば遅れるほど負のループに陥ってしまうよ。たかだか10歳の子どもに、親が「勉強しろ」と口先だけでやかましく言っても無理だと思う』
宿題に取りかかろうとせず、答えを丸写しでその場をやり過ごそうとする娘さんに対して、当初は投稿者さんも一生懸命に勉強を教えていたのでしょう。しかしあまりにも娘さんが勉強できず、反抗的な態度を取っていることから教えたくなくなっている様子です。
小学校4年生の現時点で算数につまずいているということは、算数の基礎ができていないため、ここから中学校に入ってもさらに成績が落ちていくことは明白です。そして大学受験や将来の職業など娘さんの人生にも大きく影響しますから、ほったらかしにしていいことは決してないでしょう。ママたちからも「今、ほっといたら親子で後悔する」、「今からでも間に合うから投稿者さんがつきっきりで教えるべき」といったアドバイスが寄せられていました。小学校4年生レベルの算数であれば、投稿者さんも家で教えることはできるはずです。
勉強が嫌で学校に行きたくなくなる可能性も。塾や家庭教師も視野に
『算数できないとこの先めっちゃ困ると思うよ。癇癪起こしたら有耶無耶にできるって学習させないほうがいいと思う。旦那さんとか上の子とかに教え役になってもらうことはできないかな？』
『「勉強できないのを友達にバレると恥ずかしい」、「授業聞いてもわからないから学校に行くの辛くなる」とかで学校が嫌いになりそう。個別の塾で学校の授業についていける所まで見てもらったほうがいいよ』
『まさかスマホとか持たせてないよね？ 宿題やらないならゲームやスマホ一切させないようちは』
投稿者さんは宿題をしない娘さんに対してイライラしており、そのイライラが娘さんにも伝わって余計に家庭内でギスギスしてしまっているのでしょう。娘さんも逃げ場がない状態ですから、このまま嫌々勉強をさせるのも難しそうです。そのため家庭教師や塾など、娘さんの勉強を教えてくれる人を外注するというのが、最も現実的な解決策ではないでしょうか。もしくは旦那さんに協力を仰いでみるのもいいかもしれませんね。その一方で投稿者さんは勉強を教えるのではなく、「宿題を終わらせなければスマホやゲームは禁止」という家庭内ルールを厳しく設ける役割を担ったほうが、うまくいくかもしれません。
最初のほうは娘さんが勉強を頑張ったら小さなご褒美を与えるなどしてみて、勉強のモチベーションアップを促すというのもいいですよね。成績が上がったり算数がわかるようになってきたりしたら、行きたい中学校や高校、大学、やりたい職業など将来の話を親子でしてみると、勉強をする意味や目標なども明確になっていくかもしれません。
娘さんの勉強を放置する方向で考えていた投稿者さんですが、娘さんの将来のためにも勉強を頑張って教えたり塾や家庭教師に頼ったりして、解決の糸口をみつけてほしいですね。
文・AKI 編集・みやび