市民や事業者らを対象にした福岡県小郡市のハラスメント防止条例が4月から施行されるのを前に、市と県弁護士会はハラスメント防止に関する協定を結んだ。県弁護士会がハラスメントに特化した協定を結ぶのは県内自治体で初めてという。

市が開催する教育・啓発活動や、夏ごろをめどに開設を予定するハラスメントの相談窓口（予約制）に、同会が筑後部会の弁護士を派遣するなどの支援を行う。市は「専門家の協力は条例の円滑な運用とともに、相談者の安心感にもつながる」と期待している。

23日に市役所であった調印式では、加地良光市長が「支援は大変心強い。ハラスメントに対応できる体制をしっかりつくっていく」と強調。同会の上田英友会長は「市民が安心して生活でき、事業者が安心して業務を行うためにもハラスメント対策は重要。弁護士会として少しでも役立てば幸いだ」と述べた。

条例は、市民や、市に通勤・通学する人、市内で事業を行う企業などが対象。「あらゆるハラスメントのない公正かつ持続可能な社会を目指す」とし、市、事業者、市民らそれぞれの責務として、支援体制の整備▽被害を受けた就業者の安全確保と加害者への適切な措置▽ハラスメント問題への理解や関心を深めること−などを求めている。

（杉野斗志彦）