ニューストップ > 国内ニュース > 社会ニュース > JR中央線快速、総武線各駅が全線で運転再開 荻窪駅で人身事故のため… JR中央線快速、総武線各駅が全線で運転再開 荻窪駅で人身事故のため一時運転見合わせ JR中央線快速、総武線各駅が全線で運転再開 荻窪駅で人身事故のため一時運転見合わせ 2026年3月31日 11時5分 TBS NEWS DIG リンクをコピーする みんなの感想は？ 写真拡大 JR東日本によりますと、中央線荻窪駅での人身事故で運転を見合わせていた中央線快速と、中央・総武線各駅停車は午前10時40分ごろ、全線で運転を再開しました。 リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト 満員電車で5cm近づくだけでも盗まれる？クレカ不正被害額が過去最多 手元にあっても盗まれる手口と対策【Nスタ解説】 歯ブラシには細菌がいっぱい！使い方次第では“便器ブラシ”状態に… 細菌の増殖やインフル感染リスクも高めるNG行為とは 世界初！海底「レアアース泥」回収 内閣府チームリーダーに聞く！採鉱大作戦と“国産化”への道筋【ひるおび】 関連情報（BiZ PAGE＋） 在宅医療, 墓, ダイス, 埼玉, マンション, 工場, リハビリ, 老人ホーム, 明大前, 徳島