スポーツやイベントなどが開かれる巨大施設で目にする機会が多い命名権（ネーミングライツ）。最近は維持管理費用を賄うために鉄道や自治体も活用するなど、広がりを見せています。一方で、一定期間が経つと名前が変わることも多いため注意も必要です。

■総額28億円…「GMOアリーナ」に

森圭介アナウンサー

「30日午後に発表されたニュースです」

「ライブやスポーツなどさまざま行われるさいたまスーパーアリーナの新しい愛称が、『GMOアリーナさいたま』になりました。埼玉県が命名権を買う企業を募集し、GMOインターネットグループが6年間の総額28億円で購入しました」

「命名権を売却した国立競技場は、今年から呼称が『MUFGスタジアム』に変わりました。買ったのは三菱UFJフィナンシャルグループ。2030年までの5年間で、金額は非公表です」

「秩父宮ラグビー場は2月、副名称が『SMBCオリーブスクエア』になったと発表されました。三井住友フィナンシャルグループが命名権を含むトップパートナー契約を結び、金額は10 年間で総額100億円になったということです」

「3つとも正式名称は残したままです。徳島文理大学総合政策学部の松村豊大教授によると、命名権ではニックネームを決めることが多いということです。こういう例は最近よく耳にするようになりましたよね」

瀧口麻衣アナウンサー

「福岡の（みずほ）PayPayドームなどもそうですよね」

森アナウンサー

「最初の頃は『名前が2つあるってどういうこと？』と驚いた方もいるかもしれません。だんだんなじみが出てきたのでしょう」

■ローカル鉄道が売った駅の命名権

森アナウンサー

「大きい施設だけではありません。千葉県銚子市を走る、風情があるローカル鉄道の銚子電鉄。銚子電鉄が売ったのは駅の命名権です。京葉東和薬品が、本銚子（もとちょうし）駅の命名権を買いました」

「『次は本銚子、本銚子。上り調子、本調子、京葉東和薬品（駅）、本銚子でございます』と車内アナウンスがなされていました。この駅の実際の看板には、本銚子駅という駅名に加えて『上り調子 本調子 京葉東和薬品』とあります」

斎藤佑樹キャスター

「耳に残るので、企業としても宣伝効果はありますよね」

森アナウンサー

「それも電車の中でアナウンスされるので、沿線に住む方は『上り調子、本調子』と口ずさんでしまうような、圧倒的に地元の方々に愛されるような名前になるということなんでしょう」

■太平洋の島国も命名権を購入

森アナウンサー

「ちょっと変わった名前もあります。『ナウル共和国』という、太平洋の島国が駅の命名権を買いました。本来の駅名は笠上黒生（かさがみくろはえ）駅です」

「きっかけはSNSのやりとりです。銚子電鉄とナウル共和国の公式アカウント同士がいつの間にかやりとりして仲良くなって、『じゃあナウル共和国が買います』という流れにおそらくなったんでしょうね」

「車内アナウンスは現地の方に協力してもらい、ナウル語を織り交ぜて『こんにちは 次は笠上黒生、ナウル共和国（駅）でございます。良い旅を』と流れました。続いて通常の声で『次は笠上黒生。ナウル共和国（駅）、笠上黒生でございます』と放送されました」

観光客

「こんな駅名見たことない」

別の観光客

「駅名が2つあってびっくりしました」

■会社代表「維持費用を賄いたい」

銚子電気鉄道の竹本勝紀代表

「生活路線としての機能は非常に重要なものがありますので、鉄道の維持にかかる費用を少しでも賄いたいということで、このような事業を始めました」

森アナウンサー

「命名権料は1駅あたり年間80万〜200万円で、10駅で年間1000万円を超えるということです。変わった駅の名前がSNSなどで話題になり、『どんな駅なのか見に行こう』と、お客さんも増えました。まさに命名権をうまく活用した事例と言えます」

■道路、トイレ、県営施設でも

森アナウンサー

「自治体でも活用が広がっています。千葉県の木更津市と袖ケ浦市の市道の一部区間が『ポルシェ通り』となりました。全長が約1.7キロ。命名権を買ったのは、高級車のポルシェの日本法人です」

「ポルシェ側は、2つの市に合わせて年間124万3000円を命名権料として支払っています。この近くに施設があるそうです。自治体側はこのお金で、市道の維持管理などを行っているということです」

「他にもあります。道後温泉が有名な愛媛県の松山市では公衆トイレの命名権を、上下水道の維持管理会社の管清工業という会社が買いました。その名も『管清オネストイレ』。オネスト（honest）とは正直なという意味です」

「トイレの利用者に、自分と真っ直ぐ向き合う時間を提供するという思いが込められているそうです。命名権料は年間35万円です」

「この名付けを機に外装と内装をリニューアルして、週に1回点検するのも企業側の負担でやってくれるそうです。自治体側は新たな財源収入に加えて、公衆トイレを費用負担なしでバージョンアップすることができたという、素晴らしい例です」

「埼玉県は命名権による財源の確保に本腰を入れています。防災センターを皮切りに、博物館・武道館・歩道橋・公園など25の施設で契約済み、さらに11施設で募集中です」

「これまで県の予算で維持管理していたのですが、命名権料をもらうことで負担が減ったということです。ゆくゆくは全ての県営施設を命名権の対象にしようと検討を進めているそうです。こういう流れは今後活発になっていくかもしれませんね」

■カーナビなどで混乱した事例も

山粼誠アナウンサー

「利用する方が『結局名前何になったんだっけ？』とならない限りは、収入源が増え、それで維持管理ができるのであればいい試みですよね」

森アナウンサー

「いいことばかりではありません。松村教授は注意点もあると指摘しています。命名権は期間が決まっているものが多いので、A社の命名権が終わった後、違うB社がその命名権を取った場合に、いつの間にか名前が変わっていることにもなります」

「地図やカーナビで『あれ、名前が変わっちゃってる』と混乱などを招いた事例もあるということです。課題の1つかもしれませんね」

斎藤キャスター

「5年契約や10年契約などだと、その後は名前が変わってくるので、使う側からするとちょっと大変かもしれないですね。（一方で企業は）予算がちゃんとあれば地元に還元できるので、すごくいいなと思いました」

森アナウンサー

「会社の経営戦略として知名度を上げるイメージ戦略にも一役買いそうですよね。名前やどういった企業なのかを知ってもらえるきっかけになるのかもしれません」

（2026年3月30日『news every.』より）