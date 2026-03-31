フジテレビの杉原千尋アナウンサー（30）が30日、自身のインスタグラムを更新。入社年から務めた「ノンストップ!」（月〜金曜前9・00）を卒業したことを報告した。

「ノンストップ！を卒業しました 7年半も携わらせていただき、本当にありがとうございました」と感謝。「思い出がありすぎて、まだうまく言葉にできません…」とつづった。

「海外ロケや取材、プレゼンや中継など、たくさんの貴重な経験をさせていただきました。その中で得たもの、出会えた方々は、すべて私の宝物であり、財産です」と記した。

「スタッフの皆さんからいただいた色紙は、涙でなかなか読み進められなかった」と贈られた色紙の写真もアップ。「新しい場所でも頑張ります！ありがとうございました！」とつづった。

MCの三上真奈アナ、コーナーでコンビを組んでいたタレントのハリー杉山とのツーショットも添えた。

杉原アナは昨年12月、番組内で「お時間いただきまして大変恐縮なんですけれども、今日結婚いたしまして」と発表。祝福の拍手の中、ところが「間違えました、先週。先週結婚いたしまして、今日ご報告」と訂正。笑いを誘った。夫については「会社員でカメラマンをやっております。テレビの」と明かした。

「ノンストップ！」には入社1年目の2018年10月から「ノンストップ!プレゼンター」としてレギュラー出演していた。4月以降は「ぽかぽか」（月〜金曜前11・47）の水曜日の進行を担当することが決まっている。

◇杉原 千尋（すぎはら・ちひろ）1995年（平7）11月9日生まれ、富山県出身の30歳。18年に国立音大を卒業し、フジテレビに入社。趣味はカラオケ、ドライブ、映画鑑賞、ライブ。特技は歌。1メートル65、血液型O。