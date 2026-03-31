葬儀社に依頼するまでの流れとは！？【増補改訂版 身内が亡くなった時の手続きハンドブック】

葬儀社に依頼するまでの流れとは

葬儀社への依頼

葬儀社に連絡する

事前相談の段階で候補にしていた葬儀社があれば、現在の状況を話して相談してみましょう。すでに葬儀社を決めている場合は、担当者を呼んで搬送先について相談します。

葬儀社を決めていない場合は、看護師に依頼すれば、病院に出入りしている葬儀社に遺体の搬送を要請してくれます。自宅に着いてから検討し、別の葬儀社にお葬式の施行を依頼することも可能です。

葬儀社と相談するタイミング

一般的に、葬儀社との打ち合わせはお葬式までに数回行います。搬送後の打ち合わせでお葬式の内容はほぼ決定しますので、それまでに家族内で7つのポイント(⇨P24～25)の確認を。

打ち合わせの一般的な流れ

1回目：臨終後に葬儀社へ連絡。担当者を呼んで今後の流れを相談し、搬送を行う。

2回目：遺体の搬送後、落ち着いてから行う。このときにお葬式の内容を決定する。

3回目：納棺後に打ち合わせの時間を設けて、もれがないように全体の確認を行う。

臨終後の葬儀社探し

葬儀社を決めていない場合は、限られた時間の中で葬儀社を選ばなくてはなりません。後悔のないお葬式のためにも時間の許す範囲で数社に相談し、比較検討して決めましょう。

1 葬儀社の候補を挙げる

インターネットや電話帳を利用して、地元の葬儀社の中から候補をピックアップする。ただし、ホームページを過度に信用せず、実際担当者に会って詳しく聞くこと。

2 葬儀社への相談

葬儀社に連絡し、担当者とオンライン、または直接会って相談する。よいと思った葬儀社には、同じ条件で見積もりを依頼する。わからないことがあればその場で聞き、不親切な態度が見受けられるようであれば候補から外す。時間に制約があるのをいいことに、希望しない施行プランを押し付けたり強引にグレードアップを勧めたりする葬儀社はNG。ときには、はっきりと断る勇気も必要。

3 比較検討

見積書が要望どおりになっているかを確認し、比較検討する。費用の総額の目安を聞いておくと安心。

4 葬儀社決定

葬儀社を決定したら、正式に葬儀の依頼をする。ただちに自宅に来てもらい、本格的な打ち合わせに入る。その際、遺体保管用のドライアイスも手配しておく。

【出典】『増補改訂版 身内が亡くなった時の手続きハンドブック』著：奥田 周年