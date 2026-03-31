通貨オプション ボラティリティー ドル円１週間９％台後半
USD/JPY EUR/USD EUR/JPY GBP/USD
1WK 9.79 9.08 7.45 9.62
1MO 10.08 7.84 8.44 8.76
3MO 9.80 7.38 8.56 8.41
6MO 9.77 7.24 8.76 8.36
9MO 9.76 7.28 8.85 8.38
1YR 9.67 7.34 8.91 8.35
GBP/JPY AUD/USD USD/CHF
1WK 8.33 12.96 9.65
1MO 9.20 11.90 8.70
3MO 9.40 11.07 8.46
6MO 9.58 10.80 8.47
9MO 9.66 10.68 8.52
1YR 9.64 10.57 8.55
東京時間10:15現在 参考値
ドル円は有事のドル買いと介入警戒感で神経質な動きも短期ボラはやや落ち着いてきている、水準的にはまだ高め。
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3MO 9.80 7.38 8.56 8.41
6MO 9.77 7.24 8.76 8.36
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GBP/JPY AUD/USD USD/CHF
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6MO 9.58 10.80 8.47
9MO 9.66 10.68 8.52
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東京時間10:15現在 参考値
ドル円は有事のドル買いと介入警戒感で神経質な動きも短期ボラはやや落ち着いてきている、水準的にはまだ高め。