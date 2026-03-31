　USD/JPY　EUR/USD　EUR/JPY　GBP/USD
1WK　9.79　9.08　7.45　9.62
1MO　10.08　7.84　8.44　8.76
3MO　9.80　7.38　8.56　8.41
6MO　9.77　7.24　8.76　8.36
9MO　9.76　7.28　8.85　8.38
1YR　9.67　7.34　8.91　8.35

　　　　　　　　　 　　　　　　　　　
　GBP/JPY　AUD/USD　USD/CHF
1WK　8.33　12.96　9.65
1MO　9.20　11.90　8.70
3MO　9.40　11.07　8.46
6MO　9.58　10.80　8.47
9MO　9.66　10.68　8.52
1YR　9.64　10.57　8.55
東京時間10:15現在　参考値

ドル円は有事のドル買いと介入警戒感で神経質な動きも短期ボラはやや落ち着いてきている、水準的にはまだ高め。