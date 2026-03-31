女優の貫地谷しほりが３１日、自身のインスタグラムを更新し、所属事務所を退社して独立することを発表した。

「皆様に突然ですがご報告です」と書き出し、「本日２０２６年３月３１日をもって所属事務所 ＡＢＰ ｉｎｃ．との契約を満了し退所することとなり、４月より独立することとなりました」と公表。

「中学２年生の頃スカウトされこの世界に入りました。夢を持った事もなかった私に人前に立ってお芝居をするという大胆な夢を与えてくれました。辛抱強く寄り添ってくれて２６年。これまでの経験が今の私を作ってくれました」と振り返り、「今までサポートしてくれた家族のようなスタッフと離れる事への不安はありますが、４０歳になった私の新たな一歩を見守っていただけると嬉しいです」とつづった。

その上で「こんなに長い間お仕事が出来ているのも、見てくださってる皆様、作り手の皆様、近くで支えてくれる皆様のお陰です。本当にありがとうございます。これからもマイペースではありますが頑張って参りますので、応援よろしくお願いします」と記していた。

貫地谷は２００７年〜０８年に放送されたＮＨＫの連続テレビ小説「ちりとてちん」のヒロインを務めた。私生活では１９年９月、一般男性と結婚したことを発表。３９歳の誕生日を迎えた２４年１２月１２日に実は母になりました。ふふふ」と第１子出産を報告した。