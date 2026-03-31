3月23日（月）放送の「DAIGOも台所～きょうの献立 何にする？～」（ABCテレビ・テレビ朝日 全国ネット）で、MCのDAIGOが見せたユニークな“喜びのポーズ”に注目が集まった。

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この日のテーマは「お弁当にぴったり！」。刻んだたくあんの食感も楽しい、お弁当のおかずにオススメの一品「肉そぼろの卵焼き」を辻調理師専門学校の河野篤史先生から教わった。

ひき肉、たくあんなどの炒めた具材を解きほぐした卵に加えたら、あとは焼くだけ。シンプルなレシピだが、河野先生によれば、この“焼き方”にコツがあるという。

まずはフライパンを傾けて卵の生地を注ぎ入れ、鍋底の片側に寄せたら、中央だけを混ぜながら焼いて半熟状に。ある程度固まったら、「お好み焼きをひっくり返すように」ヘラを2つ使って裏返し、もう片面をキツネ色になるまで焼けば完成だ。

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【動画】好評のパーソナルクイズ「DAIGOクイズ」は「僕が作ったお弁当に100％入っているものは？」。「ブロッコリー」と答えた河野先生は正解なるか!?

このミッションに挑戦したDAIGO。先生の指導のもと、半熟に焼くまでをなんとかこなした先に待っていた難関は“ひっくり返し”。なにしろ生地がまだやわらかく、ヘラで軽く持ち上げただけで崩れそうなのだ。

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「どうしよう、失敗したら」「うわ～、危ないな」とビビりながらも、「いきますよ！」「せーの！」と思い切って遂行したひっくり返しは見事成功！円い形をキレイに保ったまま裏返った生地にDAIGOも「オーケー！」と大興奮だ。

ミッションクリアの喜びを分かち合いたいのか、河野先生に向けて高く手を掲げるDAIGO。どう見ても“ハイタッチ”を求めるポーズとあり、先生も手を上げて応じるが、なぜかDAIGOの手は“グー”、先生の手は“パー”で「ジャンケンみたいになる」結果に。

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ハイタッチでは拳を握らないのが一般的だが、あえて“グー”にこだわった理由をDAIGOは「巨人ファンなのでね」「やっぱり原さんの“グータッチ”を」と。巨人・原辰徳前監督の名物パフォーマンスへのオマージュだったことを明かすと、河野先生は大笑い。SNSには「巨人愛ww」「『巨人ファンなのでね』ってDAIGOちゃん、ソレ原さんだけやん」などの声が寄せられ、視聴者も大ウケしていた。

（※レシピ）

肉そぼろの卵焼き

＜材料（2人分）＞

豚ひき肉 100g

たくあん 50g

青ねぎ 2本

卵 3個

しょうゆ 小さじ1

トマトケチャップ 適量

ごま油 小さじ1

サラダ油 大さじ2

【☆卵の味つけ】

塩 ひとつまみ

こしょう 適量

水 小さじ1 1/2

片栗粉 小さじ1 1/2

＜作り方＞

（1）たくあんは5mm角に切り、青ねぎは5mm幅に切る。

（2）ボウルに卵を割り入れ、卵の味つけの塩、こしょうを加えて溶きほぐす。

（3）卵の味つけの水と片栗粉を混ぜる。

（4）フライパンにごま油を熱し、豚ひき肉を強火で炒め、たくあんを炒めて青ねぎを炒め、しょうゆを加えて香りを出し、（2）に加えて（3）を入れて合わせる。

（5）フライパンにサラダ油を中火で熱し、（4）を入れ、フライパンを傾けて中央だけを混ぜて半熟状にし、裏返してきつね色になるまで火を通す。

（6）（5）を取り出して一口大に切り、器に盛ってトマトケチャップを添える。

【TVer】レシピ動画はこちら

なお、「肉そぼろの卵焼き」の調理の様子は、3月23日料理番組「DAIGOも台所～きょうの献立 何にする？～」（ABCテレビ・テレビ朝日 全国ネット）で放送された。