声優・神田朱未、事務所退所を発表「今後はフリーランスとして」
声優・俳優の神田朱未（47）が31日、自身のXを更新。同日をもって所属事務所の退所を発表した
声優・神田朱未のプロフィール
神田は「この度神田朱未は、3月31日をもちまして所属事務所「galm」を退所する事になりました」と報告。「立ち上げに参加し、試行錯誤した日々は私にとって大きな学びとなりました」と回想し「この経験を活かして、新しい挑戦をしてみたいと言った私を快く送り出してくれたgalmの皆さんには心から感謝しています」とつづった。
「今後はフリーランスとして声優、俳優、また日々新しい事に挑戦しながら活動していきたいと思います。これからもどうぞよろしくお願い致します」と伝えた。
神田朱未は11月10日生まれ、愛知県出身。B型。主な出演作品は、『ウルトラマニアック』(佐倉仁菜)、『魔法先生ネギま!』(神楽坂明日菜)、『D.C. 〜ダ・カーポ〜』(天枷美春)など。
【全文】
この度神田朱未は、3月31日をもちまして所属事務所「galm」を退所する事になりました。
立ち上げに参加し、試行錯誤した日々は私にとって大きな学びとなりました。
この経験を活かして、新しい挑戦をしてみたいと言った私を快く送り出してくれたgalmの皆さんには心から感謝しています。
今後はフリーランスとして声優、俳優、また日々新しい事に挑戦しながら活動していきたいと思います。これからもどうぞよろしくお願い致します。
神田朱未
声優・神田朱未のプロフィール
神田は「この度神田朱未は、3月31日をもちまして所属事務所「galm」を退所する事になりました」と報告。「立ち上げに参加し、試行錯誤した日々は私にとって大きな学びとなりました」と回想し「この経験を活かして、新しい挑戦をしてみたいと言った私を快く送り出してくれたgalmの皆さんには心から感謝しています」とつづった。
神田朱未は11月10日生まれ、愛知県出身。B型。主な出演作品は、『ウルトラマニアック』(佐倉仁菜)、『魔法先生ネギま!』(神楽坂明日菜)、『D.C. 〜ダ・カーポ〜』(天枷美春)など。
【全文】
この度神田朱未は、3月31日をもちまして所属事務所「galm」を退所する事になりました。
立ち上げに参加し、試行錯誤した日々は私にとって大きな学びとなりました。
この経験を活かして、新しい挑戦をしてみたいと言った私を快く送り出してくれたgalmの皆さんには心から感謝しています。
今後はフリーランスとして声優、俳優、また日々新しい事に挑戦しながら活動していきたいと思います。これからもどうぞよろしくお願い致します。
神田朱未