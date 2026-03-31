ウルブズの得点源アンソニー・エドワーズが復帰も、先発のマクダニエルズが負傷離脱

3月31日（現地時間30日、日付は以下同）。ミネソタ・ティンバーウルブズは、敵地アメリカン・エアラインズ・センターへ乗り込み、ダラス・マーベリックス戦を迎えた。

この試合で、右ヒザ負傷のため過去6試合を欠場していたアンソニー・エドワーズが復帰し、ベンチスタートで出場。キャリア6年目の今シーズンは、自己最高の平均29.5得点に5.1リバウンド3.7アシスト1.4スティールを残している。

その一方、ウルブズは先発フォワードのジェイデン・マクダニエルズがMRI検査の結果、左膝蓋腱炎と骨挫傷が確認され、今後数試合を欠場する見込みと発表。今後数週間で状態を観察することになるため、復帰時期がいつになるかは気になるところ。

25歳のフォワード（206センチ83キロ）は、ここ5シーズン連続して70試合以上に出場してきたタフガイ。キャリア6年目の今シーズンは、ここまで71試合の出場で自己最高の平均14.8得点2.7アシストに4.2リバウンド1.1スティール1.0ブロックを記録。

ただ、26日のヒューストン・ロケッツ戦の終盤にヒザを負傷していて、29日のデトロイト・ピストンズ戦を欠場していた。

30日を終えて、ウルブズはウェスタン・カンファレンス5位の45勝29敗。6位のロケッツ（45勝29敗）とはゲーム差なしで、7位のフェニックス・サンズ（41勝33敗）に4.0ゲーム差をつけている。このまま6位以内をキープし、プレーイン・トーナメントを回避してプレーオフへストレートインできるか注目したいところだ。