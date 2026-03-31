俳優の速水もこみち（41）が31日、インスタグラムを更新。所属していた事務所「研音」を退所することを発表した。

「速水もこみちを応援してくださる皆さまへ」と書き出した速水。「私、速水もこみちは2026年3月31日をもちまして、所属事務所を退所いたします」として「突然のご報告となりましたことを、心よりお詫び申し上げます」と伝えた。

「10代後半で芸能界に入り、経験もなく右も左も分からなかった自分に、関係者の皆さま、そしてファンの皆さまの応援とお力添えのおかげで、人生でなかなか経験できないような素敵な景色を共に見させていただきました」と回顧。「皆さまとのご縁は財産だと思っております。心から感謝申し上げます」と感謝。「至らぬ点も多々ございますが、このご縁を大切に、皆さまに楽しんでいただけること、喜んでいただけること、そして少しでもお役に立てるよう、精進してまいります」とつづった。

「明日4月1日から新たなスタートとなりますが、今後とも変わらぬご厚情を賜りますようお願い申し上げます。いつも本当にありがとうございます」と添えた。

速水は2002年当時17歳で俳優デビューし、ドラマ「ごくせん」で大ブレイク。料理家としての顔も持ち、日本テレビ系「ZIP!」では「MOCO'Sキッチン」で料理を披露し話題となった。

プライベートでは2019年に女優の平山あやと結婚。結婚記念日にはお互いのインスタグラムで仲睦まじい2ショット写真を公開している。