日本サッカー協会（ＪＦＡ）審判委員会の扇谷健司委員長が、読売新聞ポッドキャスト「ピッチサイド 日本サッカーここだけの話」に出演した。

審判員の道を選んだきっかけや誤審の経験、未来の日本サッカーに向けた審判委員会の「ビジョン」について、率直に語った。（読売新聞ポッドキャスト 山根秀太）

選手から審判へ

現在、国内には審判員と審判指導員を合わせて約３１万人が登録されている。審判委員会は、ＪリーグやＷＥリーグから育成年代まで、全てのカテゴリーの審判を統括している。

扇谷さんは学生サッカーやフジタスポーツクラブ（現・湘南ベルマーレ）での選手経験を経て審判に転身。当時のＪリーグは、選手経験者を審判に育成する方針を掲げていたことも後押しし、扇谷さんは「裁かれる側」から「裁く側」へ立場を変えた。

フジタでは、日本代表でプレーした名良橋晃さんや名塚善寛さんらとチームメートだった。

「岩本テル（輝雄）とか、野口幸司とか、ちょっと次元が違うなっていうか、この人たちにはかなわないと思いましたね」

選手から審判へ。気持ちの切り替えはできたのか。

「すんなりとはいかないですよね。ちょっと前までは、どちらかというと（審判に文句を）言っていた。なかなか最初は難しかったです。選手の時は考えなかったが、なぜファウルなのかという（自分の中での）すり合わせをするのがすごく難しかった」

選手引退後もベルマーレに残って働きながら審判として笛を吹いていたが、Ｊリーグを担当する機会が増えたタイミングで、ベルマーレを退職した。

「他チームから『あのレフェリーは、ベルマーレのレフェリーでしょ』ってなるので」。その後、イベントの会場設営の会社に勤めながら、休日に審判をするという生活を続けた。

誤審の残像

審判も人間であり、誤審は避けられない。

２０１１年に等々力陸上競技場（川崎市）で行われたＪリーグの川崎フロンターレ−名古屋グランパス戦での誤審は「今でも残像が残っている」と明かす。

川崎の田中裕介選手がハンドで得点機会を阻止したという判断で、レッドカードを提示し、退場を宣告した。

「名古屋がシュートして、私は（田中選手の）手に当たったと思った。迷いなくＰＫを取って、（田中選手は）退場です」

試合後に映像を確認したところ、ボールは田中選手の肩に当たっていた。

「等々力なので、普通は（試合後に）武蔵小杉の駅までタクシーで帰りますが、（川崎サポーターが多いので、遠くの）川崎駅まで出て帰りました。そこから一人、ずっと何も考えられない。『やってしまったな』と思いました」と、当時を振り返ってあらためて反省の言葉を口にした。

扇谷さんは審判の現場を退いた後、田中選手と都内の喫茶店で偶然会い、当時の誤審をあらためて謝罪したという。

「（喫茶店で）『あ、扇谷さん！』って言ってくれて。そのときに本当に申し訳なかったという話をあらためてした。（田中選手は）『全然いいんです』みたいに言ってくれて。そういう言葉をもらえて、何かが解決するわけではないけど、気持ちは全然違う」

より良いサッカー環境に向けて

ＪＦＡ審判委員会は「審判委員会のビジョン２０３０」を策定し、公平で安心安全な試合を楽しめるように、審判員の育成などを推進している。

「地元の小学生の試合の審判員もいるし、女子の審判員もいる。審判が安全に楽しんでやれる環境づくりを掲げてやっています」

審判を取り巻く環境も変化している。

「審判に対する期待が年々上がっています。批判というより、期待だと思っています。審判も試合を楽しめないと、良い試合は作れないと思います。審判もどんどんアップデートが必要になっています」

審判は瞬時の判断を要求され、批判も受けやすい。

「なかなかうまくいかないジャッジもある。でも、日本のサポーターはそういうことへの理解は高いと思いますし、非常に感謝しています。レフェリーに興味を持ってくれる方がすごく増えたと思っていて、それも本当にありがたい。ミスジャッジがあった時にはブーイングも出るでしょうし、それで良いと思っています。それがサッカーの良さだと思っています。もしよかったら、良いジャッジした時には、拍手なんかもらえたらうれしいなって思います。日本のサッカーを良くするために皆さんと一緒にやっていきたい」

扇谷さんのインタビューの全編は、ピッチサイド公式ＹｏｕＴｕｂｅチャンネルのほか、スポティファイ、アップルポッドキャストなどで配信しています。「読売 ピッチサイド」で検索してください。

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プロフィル

扇谷健司（おおぎや・けんじ） ＪＦＡ審判委員会委員長。青山学院大卒業後、フジタスポーツクラブ入社。１９９４年に４級審判員を取得し、９９年に１級取得。２００３年からＪリーグ主審。０７〜１７年にプロフェッショナルレフェリー。０７〜１０年は国際審判員としても活躍。２２年から現職。１９７１年生まれ。神奈川県出身。