お笑いコンビ・スリムクラブの真栄田賢が３１日までに「Ｘ」（旧ツイッター）を更新。自宅近くで不審者扱いされたことを明かした。

真栄田は「近所歩いてたらさ、建物の角に４歳くらいの女の子が立ってて、そのすぐそばに女の子のちっちゃいリュックが落ちてたから、『リュック、リュック』と指差して近づいたら、角の先に、２０代くらいの母親いてさ、ずっとスマホいじってんのよ」と当時の状況を説明。

近くに母親がいたことを知った真栄田は「母親いたんかい」と驚いたというが、直後にその母親が放った言葉にさらに驚いたという。

母親は「『〇〇ちゃん、怖いおじさん来るから早く行こう』と。。」と娘に言って聞かせていたという。

さらに「「俺、俺の事言ってるのかな？だったらなかなかだなと思ったら、子供が、『ねえ、ママなんで怖いおじさん来るの？』と聞いてさ、そしたら母親が、『今、話したら聞かれるから』と。。俺じゃん」と衝撃を受けたようで、真栄田は「俺、日本オオカミくらいヨダレ垂らして『ウォ〜！』って叫んで怖いおじさんになってやろうかと思ったよ」とその時の心中を明かした。

続けて「結局その母親、スマホ見ながら、子供の手も引かずに歩いて行って、それを子供がリュック拾って追いかけていったよ」と、去って行く母親の様子をつづりつつ「あのリュックは何だったんかな。俺は勝手に親の気を引くためかなとか考えてさ。俺、子供いないからさ、俺のとこに生まれて来てくれたら良かったのになと思っちゃったよ。ま、俺が知らないあの母親の事情もあるだろうしな」とも。

その上で「あと昔、スマホ無い時代の親は子供といる時どうしてたんかな。ずっと子供見てたんかな。考えても分からんから、子供として内間でも育てるか。なんて、俺の一方的な勝手な話を最後まで読んでくれてありがとうございました」と結んでいる。