1.母猫のように慕っているから

ヒザの上に乗った猫がうっとりした表情をしていたり、全身を丁寧に舐めるような仕草を見せていたりする場合は、あなたのヒザの上で完全にリラックスしていると考えられます。

毛繕い中は、大切なお腹をさらけだす無防備な体勢になりますから、誰の前でも見せられる行動ではありません。

飼い主さんを母猫のように信頼しているからこそ、ヒザの上でも安心して毛繕いができるのでしょう。

ちなみに筆者の愛猫は、ときどき筆者の手を取って毛繕いをしてくれることもあります。これはアログルーミングと呼ばれ、猫が親しい猫や飼い主さんに見せる愛情表現の1つです。

2.ルーティンの一部になっているから

猫は、生活リズムが意外ときっちりしている生き物です。

猫によって違いはありますが「食べる→遊ぶ→パトロールする→ヒザの上で毛繕いする→寝る」というように、ルーティンの一部として組み込まれていることも考えられます。

特に寒い時期は「安心できる場所で暖まりたい」という気持ちも重なって、定番の寝床として選ばれやすくなるかもしれません。

ヒザの上に乗る頻度を増やしたいときには「ヒザの上に乗ると嬉しいことがある！」と猫に思わせるのがポイントです。ブラッシングやおやつを活用しながら、さりげなくお誘いしてみてください。

3.自分の縄張りだと主張したいから

「飼い主さんは、私のテリトリー！」とアピールしたい気持ちから、わざわざヒザの上に乗ってくる猫もいるでしょう。

ヒザの上は、飼い主さんとぴったり密着した状態になるため、猫自身のニオイを付けるのに最適な場所なのです。

落ち着ける場所でのんびりと毛繕いをする時間は、猫にとって至福のひととき。それゆえに、無理に降ろそうとすると不機嫌にさせてしまうことがあります。

「安心できる縄張りから引き離された！」と思わせないように、一声かけてから下ろすか、上に敷いた毛布ごと包み込むようにして優しく移動するのがよいでしょう。

4.気持ちを落ち着かせたいから

同居猫とケンカをしたり、何かイヤな出来事が起こったりしたときに、心のよりどころとしてヒザの上に飛び乗ってくる場合もあります。

イヤな対象から距離を取り、信頼している飼い主さんのそばで落ち着こうとしているのかもしれません。

毛繕いの役割は、体を清潔に保つだけではありません。気持ちをリラックスさせる役割もあり、転位行動として、突然ヒザの上で毛繕いを始めることもあるのです。

そのときのシチュエーションに応じて、猫の気持ちを正確にくみ取ってあげましょう。

一方で、飼い主さんのヒザの上を巡って猫同士のバトルが起きることもあります。どちらの猫にも分け隔てなく接し、それぞれと1対1で向き合う時間をつくってあげるのが理想です。

まとめ

この記事では、猫があなたのヒザの上を選んで毛繕いをする理由を4つ解説しました。

不安定な場所にもかかわらず、あえてヒザの上に座って身だしなみを整えようとするのは、それぐらいあなたのそばが安心できるからです。

ときにはストレスを和らげようとして飛び乗ってくることもありますが、避難場所として選んでくれるのも、信頼の気持ちがあってこそでしょう。

そう思うと、足がしびれるのも、ちょっとだけ疲れを感じるのも、幸せな悩みなのかもしれません。