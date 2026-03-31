第8節終了時点で最下位と低迷

AC長野パルセイロは3月31日、藤本主税監督との契約を3月30日付で解除したと発表した。

同時に石原田啓太ヘッドコーチの契約解除、および後任として小林伸二監督と長島裕明ヘッドコーチの就任も併せて発表されている。

藤本氏は山口県出身で、現役時代はアビスパ福岡やサンフレッチェ広島、名古屋グランパスエイト、ヴィッセル神戸、大宮アルディージャ、ロアッソ熊本でプレー。指導者としては熊本のジュニアユース監督やトップチームヘッドコーチなどを歴任し、2025年から長野の監督を務めていた。

クラブは今季、J3リーグに繋がる結果を求めて戦ってきたが、第8節終了時点で0勝6敗2PK負けのグループ最下位に低迷。西山哲平スポーツダイレクターは「監督交代が最善であると判断した」とし、小林新監督のもとで守備の再構築を図る意向を示した。

また、小林氏の監督就任も併せて発表された。小林氏は、選手時代にマツダSCなどでプレー 。指導者としては、大分トリニータ、セレッソ大阪、モンテディオ山形、徳島ヴォルティス、清水エスパルス、ギラヴァンツ北九州、栃木SCの監督を歴任してきた 。数々のクラブをJ1昇格へ導いた実績を持ち、JFA Proライセンスを保持する経験豊富な指揮官である。新監督にはチームの立て直しが期待される。

藤本主税監督のコメントは以下のとおり。

「日頃よりAC長野パルセイロを支えてくださるパートナー企業の皆様、ファン・サポーターの皆様、この度は不甲斐ない成績により大きな失望を与えてしまった事、心よりお詫び申し上げます。先日のFC岐阜戦を最後に、AC長野パルセイロを離れることになりました。1年3ヶ月という短い時間ではありましたが、自分なりに試行錯誤しながら努力して参りました。しかし、力及ばず、皆様の期待に応えることができませんでした。勝負の世界である以上、全ては私に責任があります。苦しい状況下でも明るく振る舞ってくれた選手たち、私が仕事しやすいように気遣い支えてくれたスタッフ、監督一年生として勝負をさせてくれた西山スポーツダイレクター、厳しい財政の中でも最大限サポートしてくれた澁谷社長をはじめクラブの方々、皆さんの支えに心から感謝しています。私は長野を離れますが、百年構想リーグ後半戦、そして26/27シーズンでAC長野パルセイロが上昇気流に乗り躍進してくれること、そしてファン・サポーターの皆さんをはじめ、選手、スタッフ、クラブが笑顔になれる瞬間がたくさん訪れることを心から祈っています。本当にありがとうございました」

小林伸二監督のコメントは以下のとおり。

「この度、AC長野パルセイロの監督に就任いたしました、小林伸二です。現在、チームは厳しい状況にありますが、この環境のなかで挑戦をさせてもらえることを嬉しく思いますし、オファーをいただいたことに感謝しております。日々のトレーニングから積み上げを大切にし、チームとしての逞しさと前進をテーマに持ちながら、順位向上に向けて全力で取り組んでまいります。選手・スタッフ・クラブが一丸となってシーズンを戦い抜きます。ファン・サポーターの皆様のご声援が、チームにとって大きな力となります。熱いご支援・ご声援をよろしくお願いいたします」（FOOTBALL ZONE編集部）