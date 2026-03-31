さまざまな人気キャラクターの公式ライセンスグッズを展開している家庭用品・日用品・雑貨メーカー「スケーター」から「おぱんちゅうさぎ」デザインの「折りたたみハンドル付保温ランチジャー」と「折りたたみハンドル付き保温・保冷デリカポット」が登場。

持ち運びに便利な「折りたたみハンドル」と、優れた保温・保冷機能を搭載した、用途に合わせて選べる「丼ランチ」と「スープランチ」の2種類がラインナップされています☆

スケーター「おぱんちゅうさぎ」折りたたみハンドル付保温ランチジャー／折りたたみハンドル付き保温・保冷デリカポット

販売店舗：スケーター公式オンラインショップ、全国の雑貨店、量販店

スケーターから、人気キャラクター「おぱんちゅうさぎ」のデザインを使用したランチグッズが登場。

温かいご飯や麺をどんぶりスタイルで楽しめる「折りたたみハンドル付保温丼ランチジャー」が発売されています。

さらに真空二重構造保温・保冷でオールシーズン使える「折りたたみハンドル付き保温・保冷デリカポット」もラインナップ☆

折りたたみハンドル付保温丼ランチジャー

価格：4,180円（税込）

容量：540ml（本体320ml、中容器220ml）

サイズ：約116×124mm

フタ部分に折りたたみ式のハンドルが付いているのが最大の特徴である「折りたたみハンドル付保温丼ランチジャー」

移動時にはハンドルを持ってスマートに持ち運ぶことができ、

食事中や収納時にはハンドルを折りたたんでフラットな状態にできます。

バッグからの出し入れもスムーズに行えるため、荷物の多い通勤・通学シーンで活躍します。

用途で選べる2つの形状とデザイン

ご飯容器とおかず容器が分かれたセパレート構造。

食べる直前に具材をご飯に乗せることで、ご飯が汁気でふやけるのを防ぎ、出来立てのような「丼ランチ」を楽しむこともできます。

デザインは、くすみピンクとダークグレーを組み合わせたシックな配色で、大人の女性も使いやすい落ち着いた雰囲気に仕上げられているのもポイントです。

折りたたみハンドル付き保温・保冷デリカポット

価格：4,180円（税込）

容量：500ml サイズ：約98×134mm

スープ、カレー、シチューなどの汁物から、冷たいサラダやフルーツまで幅広く使える、たっぷり500ml入る大容量のデリカポット。

アイボリーと赤を基調に、サクランボや「おぱんちゅうさぎ」のイラストをあしらった、レトロでポップなデザインがランチタイムを明るく彩ります。

真空二重構造で「おいしい温度」をキープ

本体はステンレス真空二重構造になっており、保温・保冷効果があります。

朝用意した温かいスープや丼メニューをお昼まで温かいままキープできるほか、 夏場には冷たい麺類やデザートの保冷容器としてもオールシーズン活躍します。

持ち運びに便利な「折りたたみハンドル」と、優れた保温・保冷機能を搭載したランチグッズ。

スケーターの「おぱんちゅうさぎ」デザイン「折りたたみハンドル付保温ランチジャー」と「折りたたみハンドル付き保温・保冷デリカポット」は、スケーター公式オンラインショップなどで販売中です☆

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