カーリング女子で平昌五輪銅、北京五輪銀メダル「ロコ・ソラーレ」の吉田知那美が３１日、自身のインスタグラムを更新し、チームを退団することを発表した。

吉田は「春の柔らかな陽射しが温かく、心地よい季節になってきました。そんな今日、３月３１日をもってロコ・ソラーレを退団いたします」と報告。

「１２年間という長い時間、本当にありがとうございました。春の訪れと共に新しい環境へと向かいますがこれからも変わらぬ情熱で、カーリング人生が彩豊かであるよう邁進（まいしん）し続けます」と明かし、「さっちゃん、ゆうみ、ゆり。三人の人生が、これからも温かな幸福に満ちたものであることを切に願っています。形は変われど、私はこれからもみんながそれぞれに選ぶカーリング人生を、勝ち負けに翻弄されることのない、幸せであるためのカーリング人生の旅路を、これからもずっと世界のどこからでも応援しています」とメッセージを送った。

続けて「それでは５０歳での再集結まで、しばしお別れです。みんなシニアでの世界一のために膝肘腰の怪我（けが）にだけ気をつけてね。せいにゃん、あきらくん頼んだよ！」とつづっていた。

チームの公式サイトでもこの日、「本日は、ロコ・ソラーレより退団のお知らせがございます。２０１４年より１２年間、ロコ・ソラーレの一員として、日本一、世界選手権、オリンピックメダル獲得に大変貢献して下さった吉田知那美さんが３月末をもって退団となります」と発表。

「世界一を目指す中でも、カーリングは楽しい！を体現し続けてくれたことにも感謝が尽きません。彼女の決断と、今後の活躍を、法人一同応援しております！ 一般社団法人ロコ・ソラーレ代表理事 本橋麻里」とエールが送られた。