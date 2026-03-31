過去最大74組が集結！「ミニチュア写真の世界展 2026」

記事ポイント 74組のクリエイターが集結する過去最大規模のミニチュア合同写真展＆物販展喫茶・レトロ食堂など3テーマのPOP UPエリアと初心者向けワークショップを開催会場限定グッズや新作・未発表作品を多数展示・販売 74組のクリエイターが集結する過去最大規模のミニチュア合同写真展＆物販展喫茶・レトロ食堂など3テーマのPOP UPエリアと初心者向けワークショップを開催会場限定グッズや新作・未発表作品を多数展示・販売

精巧なミニチュアアートの合同写真展＆物販展「ミニチュア写真の世界展 2026」が、2026年4月10日（金）から東京・浅草橋のTODAYS GALLERY STUDIO.で開催されます。

過去最大規模で74組のクリエイターが集結し、新作・未発表作品を多数展示・販売します。

初心者でも楽しめるワークショップや会場限定グッズの販売エリアも用意されています。

「ミニチュア写真の世界展 2026」

開催期間：2026年4月10日（金）〜5月17日（日）会場：TODAYS GALLERY STUDIO.（東京都浅草橋）営業時間：平日・日曜 11:00〜17:00 ／ 土・祝日 11:00〜18:00休館日：毎週月曜日（5月4日・月・祝は開館）入場料：800円 ／ 3歳以下無料（単独入場不可）出展者：74組名古屋巡回展：2026年5月23日（土）〜6月28日（日）／TODAYS GALLERY STUDIO. NAGOYA

過去最大規模で新作・未発表作品が集結

本展では新たに8名のクリエイターを迎え、総勢74組が出展します。

なかでも注目は、7ヶ月をかけて完成した「カントリーキッチン」と制作3ヶ月の「レトロ喫茶ロワール」を展示するミニ厨房庵で、鋳物と同じ金属で作られたオリジナルストーブやステンドガラス照明など、細部まで再現された空間表現が楽しめます。

また、N＝yatsugatakeは特設スペースで過去最大数となる100点超のミニチュア作品を披露します。

2年ぶり参加のgreenery rojiは人気シリーズ「ジオラマ世界旅行」を初展示し、さかなさんは手のひらサイズの小さな食堂をイメージした新作を初めてお披露目します。

3テーマの特別POP UPエリア

会場では「喫茶・レトロ食堂」「季節の食卓」「森のアトリエ・小屋」の3つのテーマで構成された特別POP UPエリアを展開します。

喫茶・レトロ食堂シリーズでは、純喫茶のショーケースやナポリタン、クリームソーダなど懐かしい喫茶文化をモチーフとした作品が並びます。

季節の食卓シリーズでは、花見弁当や縁側と麦茶、こたつと年越しそばなど四季の暮らしのひとコマをミニチュアで表現した情景が楽しめます。

森のアトリエ・小屋シリーズには、森のパン工房や温室、小屋のアトリエなど自然の中に佇む小さな空間を表現した作品群が揃っています。

人気クリエイターによるワークショップを開催

会期中はミニチュア制作ワークショップを多数開催します。

Espoirによるお寿司・天丼・天ぷらうどんのいずれか1点を作るワークショップ（参加費2,300円・税込）は4月19日（日）ほか複数日程で実施します。

ミニ厨房庵による「えらんで作るあにまるカフェランチ」（参加費1,800円・税込）や、桜粘堂による「ミニチュアクレープのクリアケースキーホルダー」（参加費2,000円・税込）など、個性豊かな講師陣によるプログラムが揃っています。

各ワークショップは事前予約制で、当日空きがあれば予約なしでも体験できます。

会場限定グッズも販売

物販コーナーでは、精巧に作り込まれたミニチュアフードや雑貨、アクセサリーを多数販売します。

南極クリームソーダのミニチュアピアス（3,300円・税込）や、ウオちゃんのフェイクフード屋さんによるおでん・すき焼き（各3,000円・税込）など、ここでしか手に入らないアイテムが会場を彩ります。

ミニチュアシューズボックス（15,000円〜・税込）やジオラマ世界旅行シリーズ（7,300円〜・税込）など、コレクター心をくすぐるラインナップも揃っています。

74組のクリエイターが生み出す小さな世界が一堂に会し、見れば見るほど引き込まれるミニチュアアートの魅力を体感できます。

喫茶・レトロ食堂から森のアトリエまで3つのテーマで多彩な作品を楽しめ、人気クリエイター直接指導のワークショップでミニチュア制作も体験できます。

会場でしか手に入らない限定グッズの販売や名古屋への巡回展も決定しており、ミニチュアアートの世界をそのまま持ち帰れる充実した内容です。

「ミニチュア写真の世界展 2026」の紹介でした。

よくある質問

Q. 東京会場の開催期間と場所はどこですか？

A. 2026年4月10日（金）から5月17日（日）まで、東京都浅草橋のTODAYS GALLERY STUDIO.で開催されます。

入場料は800円（3歳以下無料）で、毎週月曜日が休館日です（5月4日・月・祝は開館）。

Q. ワークショップへの参加には事前予約が必要ですか？

A. 各ワークショップは事前予約制となっていますが、当日空きがあれば予約なしでも体験できます。

参加費はプログラムによって異なり、1,800円〜7,500円（いずれも税込）の範囲で設定されています。

Q. 名古屋でも開催されますか？

A. 東京展終了後、2026年5月23日（土）から6月28日（日）まで名古屋のTODAYS GALLERY STUDIO. NAGOYAでも巡回展が開催されます。

出展者は東京会場と同じ74組で、入場料は800円（3歳以下無料）です。

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