ＮＨＫの「ニャンちゅうワールド放送局」の「ニャンちゅう」役などを務め、現在、ＡＬＳ（筋萎縮性側索硬化症）で闘病中の声優・津久井教生さんがブログを更新。「食べたい気持ちが大切なのですね〜」と題して綴りました。

【写真を見る】【 ニャンちゅう 】声優・津久井教生さん「食べたい気持ちが大切なのですね」「まだ工夫すれば飲み込めます」 【ＡＬＳ闘病】





津久井さんは「食べたい気持ちがあるうちに〜 という欲求があるうちに〜 という事で妻がウニとイクラを用意してくれました」と投稿。食べ物をスプーンで口元にすくってもらう画像を添えました。









続けて現在の食べ物の食べ方について「ウニを口に入れたらすぐとろろをいれます ウニは舌でつぶせます」と紹介。また「イクラはとろろをかけてつぶしてもらって〜 量は少ないけど味わって食べました」と投稿。そして「まだ工夫すれば飲み込めます」と綴りました。









津久井さんは最後に「カップアイスにも挑戦しようかな〜」とさらなる食べたい気持ちを綴って締めくくりました。









津久井さんは2024年10月の投稿で、公表から5年が経過した心境を、「病状の進行の早さからすると 5年も生きていてすごいと思います。家族と介護に携わってくださった皆さんに感謝です」と周囲への謝意を述べていました。









続けて「病気はいきなり目の前に現れるのです！ どうか皆さん、日頃の健康チェックを大事にしてください」とファンへ健康管理の大切さを呼びかけています。









津久井さんは、1992年からNHK教育テレビ（現・Eテレ）で放送が始まった『ニャンちゅう』シリーズのキャラクター『ニャンちゅう』の声を初回から30年以上にわたって演じてきました。それ以外にも『ちびまる子ちゃん』の『関口くん』役、『ご近所物語』の『西野ジロー』役、『忍たま乱太郎』の『楽呂須太夫』役など、数多くの人気作品で声優を務めてきました。過酷な病と向き合いながらも発信を続けるその姿は、多くの人々に勇気を与えています。









【担当：芸能情報ステーション】