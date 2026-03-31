高輪ゲートウェイ駅に直結する「高輪ゲートウェイシティ」が28日にグランドオープンした。構想着手から約20年を経て、JR東日本が6000億円超をかけて大規模開発を進める「広域品川圏」の中核プロジェクトである。

東京ドーム1.2個分の広さの敷地に、ツインタワーの複合棟、泉岳寺駅に隣接する大規模複合棟、展示場やホールが入居する文化創造棟、住宅棟などが並ぶ国内最大級の「駅と一体の街」だ。

SNSのX（旧Twitter）にも多数の感想が見られる。「マジですごい。私の語彙力では表現不能。1カ月ぐらいは街全体を散策したいから駅までの定期券買っちゃおうかな」

「フードホールが8000平方メートル。入って驚くいきなりのシックで広大な高級感のあるフードエリア。コーヒー、ベーカリー、ピッツァ、ショコラ、ジェラート、ワイン、クラフトビール。全部が壁なしでつながっている」

「美術館の棟には100畳のたたみスペースで赤ちゃんゴロゴロ、屋上には温水＆水の足湯。今後再開発する担当者は全員が視察に来て、新時代のベーシックになっていく予感」

「DJ EMMA @ TAKANAWA GATEWAY SPECIAL LIVE 幅広い年齢層の人たちが自由に踊っていて、かなり良かった。これを4月末までほぼ連日フリーでやるつもりなの、どう考えても太っ腹すぎる企画」

「JRの本気を見れました。というか、品川田町間って本当に土地がたくさんあったんだなと実感」

らせん状に木材がうねる外観が目を引く建物は、地上6階地下3階建て、隈研吾建築都市設計事務所が手がけた実験的なミュージアム「MoN Takanawa（モン・タカナワ）」だ。立ち席で最大2000人収容のライブパフォーマンス空間や展示室、約100畳のたたみスペースを備えている。

開館記念特別公演として、4月22日～5月16日には没入型イベント「マンガローグ」の第1弾、手塚治虫の名作「火の鳥 未来編」を上演。大型映像とライブナレーションにより、漫画を“浴びる”ような体験ができる。

鉄道ファン注目は3階の「トレインテラス」で、高輪ゲートウェイ駅を行き交う列車や、隣接する車両センターに滞泊するさまざまな車両を一望できる。草木に囲まれた半屋外空間に設けられた「足湯テラス」は誰でも気軽に利用できるスペース。屋上庭園では、草木や果樹のほか、野菜や花の栽培が行われる予定だ。

グランドオープンに合わせて5月10日まで、高輪ゲートウェイシティから竹芝までのルートを、誰でも乗車可能な自動運転バスが走行している。料金は無料となっている。