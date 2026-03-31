飲んだ後に「反省会」をやりがちな人は注意！お酒の席でトラブルを起こしがちなタイプとすぐに試せる予防策

適度なお酒はコミュニケーションを円滑にする。しかし、杯を重ねるうちにネガティブな側面が顔を出してくる。トラブルを避けるために気を付けるべきことを、依存症を専門とする精神科医、松本俊彦先生に解説してもらった。

気持ちを吐き出す手助けにはなるが…

仕事や家庭で嫌なことがあった日に、気分転換としてお酒を飲む人もいるでしょう。お酒は人間の胸の内に秘めた気持ちを吐き出すことに役立ちます。同僚と飲んでグチを言い合うことで、自分だけがつらいわけじゃない、と気持ちが落ち着くことがあるでしょう。グチを聞いてくれた仲間の存在に救われることもあるはずです。

しかし私は、実際のところお酒自体には、たいした気分転換の効果はないと考えています。

もちろん、最初の一杯だけならリラックス効果はあるでしょう。もう今日は飲んで早く寝てしまいたいという時、適量を守って飲むことは否定しません。

ですが、例えば重要な資格試験に落ちてがっかりしている時にお酒を飲むとしたら、どうでしょう？おそらく、「再び挑戦する勇気が湧いてきました！」とはなりませんよね。つらい気持ちを忘れようとして、一人きりでお酒に頼る習慣は依存症につながるリスクさえあります。ですから、あまりお酒に気分転換の効果を期待しない方がいいと思いますね。

お酒が感情のブレーキを緩める仕組み

よく、お酒を飲むと泣き上戸や笑い上戸になる人がいますよね。これには、人間の脳の仕組みが関係しています。

ここで、人間の脳を「いちご大福」に例えて解説してみましょう。まず中身のいちごの部分は、生命を維持するために不可欠な部位である「脳幹」です。

次に、脳幹を覆うあんこの部分は「大脳辺縁系」といいます。食欲や性欲、睡眠、そして怒りや不安、恐怖などの原始的な感情を司る部位です。

そして、大脳辺縁系に覆い被さった皮の部分が「大脳皮質」です。人間らしい道徳的な判断や論理的な思考を司っています。

人がお酒を飲むと、大脳辺縁系から生じる怒りや悲しみが大脳皮質によって抑制されにくくなります。すると、泣いたり笑ったりしやすくなる。これが泣き上戸や笑い上戸の正体です。

キャラが変わる人は注意！

実は、お酒を飲むと泣き上戸や笑い上戸になる人は、脳がアルコールの影響を受けやすく、感情が不安定になりやすい傾向にあると考えられます。あまりメンタルが健康な状態ではない可能性もあります。もしかすると、お酒との相性はあまり良くないかもしれません。

飲み会の席でそのような無防備な状態になるのは、お酒の作法としても避けた方がいいでしょう。最悪の場合、犯罪に巻き込まれるケースさえあるでしょうから。

お酒を飲むと怒りっぽくなるケースも同様です。相手の言動にイラッとした時に、大脳辺縁系で感じた怒りを、大脳皮質が抑えてくれません。それで、相手につい突っかかってしまうことがあります。そこからヒートアップしてケンカに発展してしまうこともあるので注意が必要です。

酔いがさめるときネガティブになる

飲み会から帰って「羽目を外しすぎた」「あんなこと言わなきゃよかった」などひとりで反省会を開く人もいるでしょう。

アルコールは一時的に気分を上げますが、酔いがさめると気分が下がります。それで、急に白々しい気分になったり、虚しさを感じたり、ネガティブな考え方になったりすることがあります。これが反省会を引き起こすのです。

人によっては、酔いのさめ際にうつ状態になり、なんとなくうっすらと「死にたいなぁ」という気持ちになる場合があります。しかも、アルコールがまだ抜けていないので、依然として衝動性は高く、視野も狭い。痛みに対する恐怖感も低くなっているため、本当に行動を起こしてしまうことがあるのです。

実は、中高年男性の自死に見られるのがこのケースです。原因の1つには、継続的なアルコールの過剰摂取によって、脳内の「幸せホルモン」であるセロトニンの数が減少していることが考えられます。

そこまで深刻ではない場合も、酔いがさめてきた時にひとり反省会を開いてしまうというのは、明らかに飲みすぎです。心当たりのある人は、自分がどの程度飲むとひとり反省会を開きやすいのか、ぜひ振り返ってみてください。反省会を開いてしまった日は、その日の飲酒量とともにスマートフォンの専用アプリに記録すれば、自分の飲酒のスタイルを見直せるはずです。

飲みすぎ防止、すぐに試せる「秘策」

なぜ、お酒で失敗するほど飲みすぎてしまうのか。その理由は人により様々でしょう。テンションが上がって楽しい時に、ついぐいぐい飲んでしまう場合もあれば、慣れない会食で緊張を抑えようと思って、焦ってお酒を補給するうちに飲みすぎてしまうケースもあります。

注意すべきは、空腹時や喉が渇いた時です。早いピッチで飲んでしまって、結果として飲みすぎてしまいやすい。さらに、空腹だとアルコールの吸収が早いため、変な酔い方をする危険性が非常に高いのです。

外食の際にお酒の摂取量を控えたい場合には、料理の提供に時間のかかる店を避けた方がいいでしょう。そうした店では、料理を待つ間に軽いおつまみだけでお酒をどんどん飲んでしまいがちです。

もしくは、いっそのこと先にファストフードや立ち食いそばでお腹を満たしてから飲みに行くくらいのほうが安全です。お腹がいっぱいになると、実はそこまで飲酒欲求がなかったことに気づくんですよね。

また、最初の一杯だけノンアルコールビールに変えてみるという手段もあります。そうすると、その飲み会全体でのトータルの飲酒量を少なくできるはずです。

とはいえ、実際は喉が渇いた時に飲む最初の一杯こそ美味しい、という気持ちもわかります。ただ、そういう人であっても、何杯も続けて飲んでいる場合はどうでしょう。目の前のお酒を本当に美味しいと思いながら飲んでいるのか、怪しいですよね。

コーヒーだって最初の一杯は美味しいけど、仕事をしながら惰性で何杯も飲んでいると、自分が何を飲んでいるのか、わからなくなってくるはずです。きっと、お酒も同じではないでしょうか。

つい飲みすぎてしまうという人こそ、先に紹介した専用のアプリなどで飲酒量を記録する習慣をつけることが有効です。大切なのは、その日のうちに記録できる程度の酒量で済ませること。ぜひ試してみてください。

松本俊彦（まつもと・としひこ）

精神科医。薬物依存症や自傷行為に苦しむ人を対象に診療を行う。国立精神・神経医療研究センター精神保健研究所薬物依存研究部部長。

構成＝高木さおり