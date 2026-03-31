優しいだけでは舐められる…「心理的安全性」を勘違いしたリーダーがやってしまう3つの行動
「心理的安全性を高めよう」という言葉をよく耳にするようになりました。しかし、それを「とにかく優しくすること」だと解釈してしまい、かえってチームがまとまらなくなっているケースも少なくありません。
部下に遠慮して指示を出せない、フィードバックが曖昧になってしまう。その結果、リーダーが軽く見られてしまうこともあるのではないでしょうか？
今回のゲストは、『偉ぶらないけど舐められないリーダーの話し方』の著者であり、元NHKキャスターの矢野香さん。矢野さんが教えてくれたのは、「心理的安全性＝優しくすること」という誤解が、リーダーを弱くしてしまうということでした。
なぜ「優しいリーダー」が舐められてしまうのか
心理的安全性という言葉が広がる中で、多くのリーダーが戸惑っています。
「優しく接しなければいけない」
「厳しく言うと嫌われるのではないか」
そう考えるあまり、結果的にリーダーとしての役割を果たせなくなってしまうケースも少なくありません。
私は『奇跡が起きる毎朝1分日記』の著者として、毎朝5時55分から「1分朝活」を無料で開催しています。心と行動を整えるための短い習慣ですが、毎週月曜日はゲスト講師をお迎えしています。
今回のゲストは、『偉ぶらないけど舐められないリーダーの話し方』（日本実業出版社）の著者であり、NHKキャスターとして17年間ニュース報道番組を担当し、視聴率20％を超える番組にも出演されてきた矢野香さん。現在は長崎大学の准教授として心理学とコミュニケーション論を教えていらっしゃいます。
矢野さんが教えてくれたのは、「心理的安全性＝優しくすること」という誤解が、リーダーを弱くしてしまうということでした。
リーダーに必要なのは「優しさ」ではなく「明確なフィードバック」
矢野さんが強調していたのは、リーダーの役割は「優しくすること」ではなく、「明確なフィードバックをすること」だという点です。
そのために重要なのが、次の4つのステップです。
1．褒める
2．共感する
3．指示を出す
4．行動を促す
まず相手の行動を認めて褒める。そのうえで相手の状況や努力に共感する。
そして、次に何をすればよいのかを具体的に伝える。
たとえば、「11時までにこの資料を作ってください」といったように、期限と内容を明確にした指示を出すことが重要だといいます。
さらに最後には、「この進め方で大丈夫でしょうか？」と合意を取ることで、相手の行動を促します。
この順番を守るだけで、フィードバックは驚くほど伝わりやすくなるそうです。
舐められてしまうリーダーの3つの特徴
矢野さんは、舐められてしまうリーダーには共通点があると話します。
1．相手の意見をすべて肯定してしまう
2．フィードバックが曖昧
3．「任せる」と言って丸投げする
一見、優しく見える行動ですが、これではチームの方向性が見えなくなってしまいます。
「いいと思うよ」「任せるよ」「自由にやってみて」こうした言葉ばかりでは、メンバーは何をすればいいのかわからなくなります。
その結果、リーダーは「頼りない人」として見られてしまうのです。
フィードバックは「60秒以内」が効果的
もう一つ印象的だったのは、フィードバックのタイミングです。矢野さんによると、望ましい行動でも、望ましくない行動でも、フィードバックは行動から60秒以内が最も効果的だと言います。
さらに重要なのが、次の3つのポイントです。
・タイミングを逃さない
・人格ではなく行動にフォーカスする
・主観と立場を切り分ける
つまり、「あなたはダメだ」と人格を否定するのではなく、「この行動はこうするともっと良くなる」と、観察可能な行動に焦点を当てることが大切なのです。
Z世代は「仲良し」よりも「成長」を求めている
興味深かったのは、若手世代の価値観についての話でした。
矢野さんによると、いわゆるZ世代は、必ずしも「みんな仲良くしたい」と思っているわけではありません。
むしろ、
・自分が成長できるか
・出世のチャンスがあるか
・チームに貢献できるか
といった点を重視する傾向があるそうです。だからこそ、リーダーが遠慮して曖昧な指示しか出さないと、逆に不安になってしまいます。
「どうすれば評価されるのか」
「どんな行動をすれば成長できるのか」
これを明確に示すことが、現代のリーダーに求められているのです。
日本を明るくするリーダーが増えてほしい
矢野さん自身も、毎朝発声トレーニングを行い、政治家へのコミュニケーション指導などもしているそうです。明るく、明確に、そして相手の行動を引き出す話し方ができるリーダーが増えれば、日本はもっと前向きな国になるのではないか。そんな希望を感じるお話でした。
朝活に参加された方からも、「若手とのコミュニケーションに悩んでいたので、とても参考になりました」「フィードバックの4ステップはすぐに実践できそうです」といった声が多く寄せられました。
優しいだけのリーダーではなく、偉ぶらないけれど、舐められないリーダー。そのためのヒントが詰まった、とても実践的なお話でした。