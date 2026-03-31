◆米大リーグ ブルージェイズ―ロッキーズ（３０日、カナダ・トロント＝ロジャーズセンター）

ブルージェイズの岡本和真内野手（２９）が３０日（日本時間３１日）、ロッキーズ戦に「７番・三塁」でスタメン出場し、好守備を披露した。

守備で存在感を発揮した。７回１死。三塁線への痛烈なゴロに飛び込み、好捕すると一塁へ正確に送球。ファインプレーで場内を沸かせた。８回の守備から一塁にポジションを変えた。

バットでは巨人時代のチームメートである菅野と２回２死で初対決。フルカウントから真ん中高めのカットボールに反応したが、空振り三振に倒れた。

２打席目は１点を追いかける５回先頭で迎えた。フルカウントからの８球目、外角低めへのカットボールを冷静に見送って四球で出塁。菅野が５回途中で降板となり、初対決は１打数無安打１四球だった。

３打席目はカウント１―２からバットが空を切り、空振り三振に倒れた。

メジャー挑戦１年目の岡本は前日２９日（同３０日）のアスレッチクス戦でメジャー１号をマーク。逆方向の右中間への豪快な一撃を放っていた。開幕３戦で１２打数４安打、１本塁打、１打点。好スタートを切っていた「日々、試行錯誤しながらやっているので、いい打席を増やしていけたらと思います」とさらなる活躍を見据えていた。