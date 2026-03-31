ENHYPEN、4度目のワールドツアー「BLOOD SAGA」開催決定！12月から日本4都市でも公演

グローバルグループENHYPENの4度目のワールドツアー開催が決定した。

ENHYPENは、来る5月1〜3日の韓国・ソウル公演を皮切りに、世界21都市を巡るワールドツアー「ENHYPEN WORLD TOUR ‘BLOOD SAGA’」（以下、「BLOOD SAGA」）を開催する。

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日本においては、東京（12月1〜2日）、愛知（12月26〜27日）、福岡（2月6〜7日）、大阪（2月19〜20日）の4都市8公演が予定されている。

ENHYPENはツアー規模を急速に拡大しており、3度目のワールドツアー「ENHYPEN WORLD TOUR ‘WALK THE LINE’」では約67万6000人を動員し、自身最大規模のワールドツアーを敢行した。

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特に、K-POPボーイズグループのうち、デビューから最速で日本3都市ドームツアーを回った後、海外アーティストのうち、デビュー後最速（4年7カ月）で日本スタジアム公演を実現するなど、“公演のプロ”としての地位を確立した。

1月には7thミニアルバム『THE SIN：VANISH』でカムバックし、4作目のダブルミリオンセラーを達成するなど、キャリアハイを更新し続け、世界中から大きく注目されている。

なお、「BLOOD SAGA」の会場およびチケット販売スケジュールなどの詳細は、後日発表される予定だ。

◇ENHYPEN プロフィール

JUNGWON、HEESEUNG、JAY、JAKE、SUNGHOON、SUNOO、NI-KIの7人で構成されたグローバルグループ。2020年6月から約3カ月間放映されたMnetの大型プロジェクト『I-LAND』から誕生し、2020年11月に韓国デビュー。2021年7月にリリースされた日本デビューシングル『BORDER：儚い』は、オリコン週間シングルランキング初登場1位に輝いたほか、7月度の「ゴールドディスク認定作品」でプラチナ認定を受けた。日本デビューからわずか1年半で京セラドーム公演を開催し、第4世代K-POPアーティストとして最速で単独ドーム公演を実現した。さらに、2025年7月、8月には日本2都市でスタジアム公演を行い、海外アーティストとして最速で日本のスタジアムに進出するなど、飛躍を続けている。2026年3月、HEESEUNGの脱退が発表された。