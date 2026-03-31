「ガチでやる」新ALの英語歌唱に苦労したBTS・V、教材広げ猛勉強を決心？RMも応援

ボーイズグループBTSのメンバー、Vが英語学習に没頭する近況を公開し、ファンから応援されている。

去る3月30日、Vは自身のSNSに英語で「今回はガチでやる。言い訳しない」という文章とともに動画を投稿した。英語の勉強に集中するという意志を示した。

【写真】「めちゃくちゃ大変」新ALで英語に苦労したV

公開された動画には、早朝から英語会話のインターネット講義を受講する姿が収められている。ネイティブの発音を繰り返し聞き、即座に真似て発音を直す場面が続いた。

（写真提供＝OSEN）V

（写真＝V Instagram）

ファンの反応も素早く寄せられた。「テヒョン（Vの本名）応援してるよ」「朝から猛勉強だね」「本当に決心したんだね」「英語が上手なVが見られるのか」など、応援のメッセージが相次いだ。

同じグループのメンバー、RMも反応した。Vの投稿を共有し「上手」とコメントを残し、応援した。

なお、BTSは3月20日、5thフルアルバム『ARIRANG』をリリースした。

◇V プロフィール

1995年12月30日生まれ。韓国・大邱広域市出身。本名キム・テヒョン。身長179cm。2013年にBTSのメンバーとしてデビューし、グループ内ではサブボーカルを務める。“美少年”と呼ぶに相応しいビジュアルとのギャップを感じさせる低音ボイスが特徴で、ボーカルラインの中でも主に中低音パートを担当している。優れたビジュアルが世界的に評価されており、映画情報サイト『TC Candler』が発表する「世界で最もハンサムな顔100人」の上位にたびたびランクインしている。兵役のため2023年12月11日に入隊し、2025年6月10日に除隊した。